Rio 2016: Milli güreşçi Rıza Kayaalp gümüş madalya kazandı

Rio 2016 Olimpiyatları'nda güreş branşında Türkiye'yi temsil eden milli sporcu Rıza Kayaalp gümüş madalya kazandı.

Grekoromen still 130 kiloda podyuma çıkan Kayaalp, finalde Kübalı güreşçi Mijain Lopez Nunez ile karşılaştı.

Rio de Janerio'daki Carioca Arena'da düzenlenen müsabakayı 6-0 Lopez Nunez kazanırken milli sporcu Kayaalp gümüş madalya sahibi oldu.

Kayaalp, çeyrek finalde Azerbaycanlı Sabah Shariati'yi yenerek yarı finalde Alman Eduard Popp ile karşılaşmıştı.

Milli güreşçi bu müsabakada da üstünlük elde edip finale çıktı.

2012 Londra Olimpiyatları'ndan da bronz madalyayla ayrılan Kayaalp'in kariyerinde iki Dünya, altı Avrupa şampiyonluğu bulunuyor.

Rio Olimpiyatları'nda iki bronz madalyası olan Türkiye'nin gümüş madalya sayısı da ikiye çıktı.

En fazla madalya sahibi olan ülke ABD.