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'Reza Zarrab'a kelepçe vurmayan polislere kelepçe' tepkisi

17 Aralık rüşvet ve yolsuzluk operasyonu sonrası Reza Zerrab, Süleyman Aslan ve bakan çocukları sağlık kontrolü çıkışında kelepçesiz çıkarılmıştı

22 Temmuz 2014 11:12

Gülen cemaatini hedef alan "paralel yapı" iddiası ile emniyet mensuplarına yönelik başlatılan operasyon kapsamında 17 ve 25 Aralık yolsuzluk ve rüşvet operasyonunda görev alan bazı polislere sağlık kontrolü çıkışında kelepçe takıldı. Polislerin kelepçeli görüntüleri sosyal medyada bazı kullanıcıların tepkisine yol açtı.

17 Aralık rüşvet ve yolsuzluk operasyonu sonrası Reza Zerrab, Süleyman Aslan ve bakan çocukları sağlık kontrolü çıkışında kelepçesiz çıkarılmıştı. Yolsuzluk ve rüşvet operasyonunda görev alan polislere kelepçe takılması sosyal medyada "Zarrab'a bile kelepçe vurmayan polislere kelepçe takıldı" diye tepki gösterildi.

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