Baskını işaret eden polis müdüründen operasyonu ti'ye alan 'selfie'

"Paralel yapı" iddiasına dayandırılarak gece yarısı emniyet mensuplarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınacağı iddia edilen 17 Aralık'ın polis müdürü Yakub Saygılı Twitter'dan canlı yayın yaparken, operasyonu ti'ye alan fotoğraf paylaştı.
Saygılı kişisel Twitter hesabından paylaştığı fotoğrafın altına "Dönemin Mali Sube Müdürü ve Yardımcısı Operasyon hatırası" yazdı.
"Halkalıya takviye gelen ekipler sitedeki dördüncü turunu atıyor" diyen Saygılı, "Umarim bulurlar adresleri. Devletin benzinine yazık" sözleri ile operasyonu ti'ye aldı.
İşte Saygılı'nın Twitter hesabından paylaştığı o foto: