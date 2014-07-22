T24 LogoT24 Logo
Gündem

Baskını işaret eden polis müdüründen operasyonu ti'ye alan 'selfie'

Emniyet mensuplarına yönelik başlatılan gece yarısı operasyonunu Twitter'dan duyuran 17 Aralık'ın polis şefi operasyonu ti'ye aldı

22 Temmuz 2014 09:41

"Paralel yapı" iddiasına dayandırılarak gece yarısı emniyet mensuplarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınacağı iddia edilen 17 Aralık'ın polis müdürü Yakub Saygılı Twitter'dan canlı yayın yaparken, operasyonu ti'ye alan fotoğraf paylaştı.

Saygılı kişisel Twitter hesabından paylaştığı fotoğrafın altına "Dönemin Mali Sube Müdürü ve Yardımcısı Operasyon hatırası" yazdı.

"Halkalıya takviye gelen ekipler sitedeki dördüncü turunu atıyor" diyen Saygılı, "Umarim bulurlar adresleri. Devletin benzinine yazık" sözleri ile operasyonu ti'ye aldı.

İşte Saygılı'nın Twitter hesabından paylaştığı o foto:

ETİKETLER

polisoperasyon17 aralıkbaskıngece yarısıoperasyon selfiesitiye aldıtwitterfotoğrafhalkalıyakub saygılı

İlgili Haberler

17 Aralık'ın polis müdürü: Hükümet bayram öncesi delilsiz operasyon hazırlığında

17 ve 25 Aralık soruşturmalarını yürüten İstanbul Mali Şube Müdürü Yakub Saygılı, AKP'nin Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi algı operasyonu yapacağını öne sürdü

Gülen cemaatine sahur operasyonu, 'paralel yapı' baskınları polis evleriyle başladı!

Gülen cemaatine yönelik 'paralel yapı' operasyonu, çok sayıda emniyet mensubunun adresinde gece yarısından sonra düğmesine basılan aramalarla başladı

Hakan Şükür: Vatan aşıklarına sahur vaktinin gölgesi yakışırdı

Hakan Şükür, Gülen cemaatini alan ve sahur vakti yapılan operasyona Twitter'dan tepki gösterdi

'Tarihe hırsız ve zalim olarak geçmektense, mazlum ve mağdur olarak geçmek şereftir'

Savcı Zekeriya Öz, gece yarısı emniyet mensuplarına yönelik başlatılan operasyona ilişkin, 'İsrail'e gücü yetmeyen zavallılar polise sahurda saldırdı' dedi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Bekir Ağırdır: İktidarın milliyetçi ve dini söylemi artık toplumda karşılığını...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD'den BM'ye mektup: İran ile ön koşulsuz masaya oturmaya hazırız...

Karton bilgisayarlı bilişim dersi haberleştirilmişti; il milli eğitim müdürlüğünden okul...

İBB Başkanı İmamoğlu ve Alçı arasındaki Kanal İstanbul diyaloğu sosyal...

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Ukrayna Ulusal Güvenlik Konseyi açıkladı: İran'da düşen uçakta Rus füzesi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24