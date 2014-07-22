Baskını işaret eden polis müdüründen operasyonu ti'ye alan 'selfie'

'Tarihe hırsız ve zalim olarak geçmektense, mazlum ve mağdur olarak geçmek şereftir'

Savcı Zekeriya Öz, gece yarısı emniyet mensuplarına yönelik başlatılan operasyona ilişkin, 'İsrail'e gücü yetmeyen zavallılar polise sahurda saldırdı' dedi