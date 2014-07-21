17 Aralık'ın polis müdürü: Hükümet bayram öncesi delilsiz operasyon hazırlığında

17 ve 25 Aralık soruşturmalarını yürüten, ertesi gün görevden alınan ve ardından meslekten ihraç edilen İstanbul Mali Şube Müdürü Yakub Saygılı, hükümetin "paralel yapı" olarak nitelendirdiği Fethullah Gülen cemaatine yönelik başlatığı operasyonlardan beklenilen neticeyi alamaması, son dönemde İsrail'in Gazze saldırılarında etkisiz kalışı ve yolsuzluk iddialarının yoğun bir şekilde devam etmesi ile güç kaybettiğini öne sürerek, Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi imaj tazelemek ve kamuoyu gündemini değiştirmek için operasyon hazırlığında olduğunu iddia etti.

Saygılı, kişisel Twitter hesabından paylaştığı mesajda, Gülen cemaatini işaret ederek, "Başbakan Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla bir kaç güne kadar yapılması planlanan bir operasyonla ev ve işyerlerinde aramalar yapılarak, 'Ev aramalarında ve bilgisayarlardan neler çıktı neler?" gibi delili olmayan söylemler ile hükümete yakın medya tarafından gündem oluşturulacağını" öne sürdü.

Yakub Saygılı'nın "Havada Operasyon Var" başlığıyla Twitter hesabından paylaştığı mesaj şöyle: