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'Tarihe hırsız ve zalim olarak geçmektense, mazlum ve mağdur olarak geçmek şereftir'

Savcı Zekeriya Öz, gece yarısı emniyet mensuplarına yönelik başlatılan operasyona ilişkin, 'İsrail'e gücü yetmeyen zavallılar polise sahurda saldırdı' dedi

22 Temmuz 2014 09:10

Gece yarısı İstanbul'da emniyet görevlilerine yapılan baskına 17 Aralık soruşturmasının tepe ismi, dönemin İstanbul Başsavcıvekili Zekeriya Öz, "Evindeki paraları sıfırlayamayanlar devletin ve milletin itibarını sıfırladılar. Şimdide masumlara iftira atıp onları da sıfırlamaya çalışıyor" dedi. 

Zekeriya Öz Twitter hesabından şunları yazdı: 

- Yine birileri bahane üretmekte zorlanınca Gündemi unutturmak için şahsıma iftira atıp mağdur edebiyatıyla prim yapmaya çalışıyor.

- Evindeki paraları sıfırlayamayanlar devletin ve milletin itibarını sıfırladılarŞimdide masumlara iftira atıp onları da sıfırlamaya çalışıyor

- İsrail Gazze'ye saldırdı Türkiye misilleme olarak polislere kara harekatı başlattı.İsrail'e gücü yetmeyen zavallılar polise sahurda saldırdı

- Tarihe hırsız ve zalim olarak geçmektense mazlum ve mağdur olarak geçmek şereftir.Hz Yusufu kuyuya atan kardeşleri kapısında dilenci oldular

- İşindin elinden tehineleri kurtaramayan acizler hırsızlığı örtmek ve hırsızları kurtarmak için polislere iftira atıp baskın yapıyorlar yerse.

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