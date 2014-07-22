'17 Aralık'ı unutturmak isteyen AKP, cemaate şafak operasyonu yapacak' iddiası

17 ve 25 Aralık yolsuzluk ve rüşvet operasyonunda görev alan ve Başbakan Tayyip Erdoğan tarafından paralel yapı olarak nitelen Fethullah Gülen cemaatine yakın oldukları öne sürülen polislere şafak operasyonu yapılacağı iddia edildi.

Zaman'da yer alan habere göre, hükümete yakın bazı gazetecilerin savcılık ve polis kaynaklarınca önceden haberdar edildiği ileri sürüldü.

İddiaya göre, bazı savcı ve emniyetçiler, “Yarın 05.00-05.30'da 100 civarında polise operasyon yapılacak, erken gelin!” diye uyarıda bulundu.

Zaman'da yer alan haber şöyle:

Yolsuzluk ve rüşvet soruşturmalarında görev yapan dönemin Mali Şube Müdürü Yakup Saygılı’nın sabah erken saatlerde Twitter hesabında ‘Havada operasyon kokusu var’ başlığıyla dile getirildiği iddiaları teyit eden operasyonun mahiyeti bilinmiyor. Ancak Saygılı, Twitter’dan yazdığı notlarında “Hukuksuz bir operasyon yapılarak, bunun Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde meydanlarda Başbakan Tayyip Erdoğan tarafından kullanılacağına dikkat çekmişti.

İktidarın operasyon amacıyla oluşturduğu yeni adli mekanizma için HSYK'nın geçen hafta atadığı sulh ceza hâkimleri ve kendine yakın gördüğü savcılar eliyle yapmak istediği operasyonları şova dönüştürmek istediği bu yüzden gazetecilerin haberdar edildiği ileri sürüldü. Operasyonların Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde sözde 'paralel yapı' safsatasına yönelik harekete geçirildiği algısı oluşturmak için şov yapmak, yolsuzluk ve rüşvet iddialarını örtbas etmek, hükümetin İsrail'in Gazze saldırılarından sonra yönetemediği dış politik yanlışları örtme amacı taşıdığı belirtiliyor. Gözaltına alınacak kişilerin adreslerinde aramalar sürerken zor durumda olduklarına ilişkin fotoğraflar çekilmesinin istendiği de gelen bilgiler arasında.

'Başbakan talimatı ile operasyon mu yapılıyor?'

Başbakan Tayyip Erdoğan'ın paralel yapı ile mücadele safsatasına yönelik yapılması düşünülen operasyonlarda yeni kurulan Sulh Ceza Hâkimlerinin kullanılacağını itiraf ettiği “Zaten şimdi yargı süreci başlıyor. Sulh Ceza Hâkimleri götürecek” ifadelerinden hemen sonra ortaya atılan bu iddia adliye ve emniyet koridorlarına bomba gibi düştü.

'Sabah erken gelin operasyon var!'

Edinilen bilgiye göre operasyon yapacak savcı ve Emniyet mensupları başta havuz medyası ve yandaş medya olmak üzere kendisine yakın gördükleri gazetecileri çağırarak, "Yarın 05.00-05.30'da 100 civarında polise operasyon yapılacak, erken gelin!" dedikleri belirtiliyor. Emniyet ve Adliye muhabirlerine, 17-25 Aralık, Selam Tevhid dosyasına bakan hepsi polis 100 civarında kişiye operasyon yapılacağı söylendiği iddialar arasında.