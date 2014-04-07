Dışişleri'nden 'Reyhanlı saldırısını El Kaide yaptı' iddiasına açıklama

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde geçtiğimiz yıl gerçekleşen 52 kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırının El-Kaide tarafından yapıldığı, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Türkiye Büyükelçisi Tacan İldem tarafından itiraf ettiği iddiasına, Dışişleri Bakanlığı'ndan yalanlama geldi. Yapılan açıklamada, Reyhanlı saldırısının Suriye rejiminin desteğiyle gerçekleştirildiği hususunda herhangi bir kuşkunun bulunmadığı belirtildi.

El Monitör'ün internet sitesinde yer alan habere göre, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı AGİT'in Daimi Büyükelçisi Tacan İldem, Reyhanlı saldırısını El Kaide'nin yaptığını itiraf etti. Dışişleri Bakanlığı ise haberi yalanladı.

Doğan Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Reyhanlı saldırısının Suriye rejiminin desteğiyle gerçekleştirildiği hususunda herhangi bir kuşkunun bulunmadığı belirtildi.

Açıklamada, Ermenistan Daimi Temsilcisi'nin, Suriye'nin Lazkiye / Keseb bölgesine Türkiye'de üslenmiş El-Kaide terör örgütü unsurlarınca saldırılmakta olduğu yönündeki iddiasının da gerçekdışı ve çirkin bir iftira olduğu kaydedildi. Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklama şöyle:

"Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Daimi Konseyi’nin 28 Mart 2014 tarihli toplantısında Ermenistan Daimi Temsilcisi, Suriye’nin Lazkiye/Keseb bölgesine Türkiye’de üslenmiş El-Kaide terör örgütü unsurlarınca saldırılmakta olduğu yönünde gerçekdışı bir iddiada ve çirkin bir iftirada bulunmuştur.

Daimi Temsilcimiz, söz konusu iddianın mesnetsizliğini ortaya koymak üzere yaptığı müdahalede, Türkiye’nin Suriye’deki iç savaştan etkilenen sivillere sağlaya geldiği insani yardımlara ve Türkiye’nin Suriye mahreçli terörden en fazla mustarip olan ülke olduğuna vurgu yapmıştır.

Yapılan müdahalede Türkiye’nin El-Kaide terör örgütünün hedefi olduğu hususunda örnekler verilirken 23 Mayıs 2013 tarihinde Reyhanlı’ya yapılan saldırıya da atıfda bulunulmuşsa da, Daimi Temsilcilik tarafından bilahare yapılan açıklamada, güvenlik makamlarımızın söz konusu saldırının Suriye’deki rejimce desteklenen terör unsurlarınca gerçekleştirildiğini ortaya çıkardığı ve saldırının safahati ve failleri konusunda yine güvenlik makamlarımızca kamuoyunun bilgilendirilmiş olduğu belirtilerek, güvenlik makamlarımızın konuya ilişkin açıklamalarının geçerliliğini koruduğunun altı çizilmiştir.

Reyhanlı saldırısının Suriye rejiminin desteğiyle gerçekleştirildiği hususunda herhangi bir kuşku bulunmamaktadır. Sonuç olarak, devlet makamları arasında çelişkili açıklamalarda bulunulduğu gibi bir izlenim yaratılmasına dönük haber, ifade ve girişimler tümüyle geçersizdir."

El-Monitor'da yayımlanan haberde AGİT Türkiye Büyükelçisi Tacan İldem, AGİT'te yapılan toplantıda soruları yanıtlarken, Reyhanlı saldırısının El Kaide tarafından yapıldığının kanıtlandığını söylediği belirtiliyordu.