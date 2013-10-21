Reyhanlı belgelerini sızdırdığı iddia edilen er Utku Kalı'nın tutukluluğuna devam kararı

Reyhanlı saldırısına ilişkin belgeleri Redhack'e sızdırdığı iddiasıyla 24 Mayıs’ta tutuklanan er Utku Kalı, bugün hakim karşısına çıktı.
Samsun 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada Utku Kalı'nın tutukluluğunun devamına karar verildi.
Bir sonraki duruşma 11 Kasım'da görülecek.
Reyhanlı'daki patlama sırasında Amasya Jandarma Komutanlığı'nda askerlik yapan Utku Kalı 22 Mayıs'ta gözaltına alınmıştı. Askeri mahkeme, Kalı davasında görevsizlik kararı vererek davayı Samsun 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ne göndermişti.
Kalı hakkında "devletin güvenliğine ilişkin belgeleri temin etme", "devletin güvenliğine ve siyasal yararlarına ilişkin belgeleri açıklama" suçlarından 25 yıl hapis cezası isteniyor.
Reyhanlı'da 11 Mayıs'ta düzenlenen bombalı saldırıda 52 kişi yaşamını yitirmişti.