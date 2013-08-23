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Reyhanlı saldırısıyla ilgili gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı

Hatay'ın Reyhanlı İlçesi'nde 11 Mayıs günü meydana gelen bombalı saldırılar kapsamında aranan 7 kişi gözaltına alındı. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 3'ü tutuklandı

23 Ağustos 2013 04:44

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 11 Mayıs'ta gerçekleştirilen bombalı saldırılara ilişkin gözaltına alınan 7 kişiden 3'ü tutuklandı. Böylece soruşturma kapsamındaki tutuklu sayısı 20'ye yükseldi.
 
Reyhanlı ilçesinde 11 Mayıs'ta meydana gelen bombalı saldırılarla ilgili 7 kişinin daha gözaltına alındığı, zanlılardan 3'ünün tutuklandığı bildirildi.

Hatay Valiliğinin internet sitesinden yapılan açıklamada, önceki gün güvenlik güçlerince yapılan operasyon kapsamında olayla ilgili aranan M.A.Ö, H.S, A.D, N.K. ve M.A.S. isimli zanlıların gözaltına alındığı, S.O. ve Y.Ç'nin ise İl Emniyet Müdürlüğüne giderek teslim oldukları belirtildi.

Gözaltına alınan zanlılardan, H.S, Y.Ç. ve A.D'nin çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine konulduğu; M.A.S. ve S.O'nun tutuksuz yargılanmasına karar verildiği; N.K. ve M.A.Ö'nün ise serbest bırakıldığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, soruşturma kapsamında bugüne dek bombalı saldırılarla ilgili olduğu değerlendirilen ve gözaltına alınan 32 kişiden 20'sinin tutuklandığı, 12'sinin ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığı ifade edildi.

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