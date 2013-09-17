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Reyhanlı'da sınır kapısı yakınlarında patlama: 7 kişi öldü, yaralılar var

Hatay'ın Reyhanlı ilçesi Suriye sınırındaki Babel Hawa sınır kapısına 2 kilometre uzaklıkta birden fazla araçta patlama oldu

17 Eylül 2013 18:42


Suriye'nin İdlib kenti Sarmede Kasabası ile Bab-El Hawa Sınır Kapısı arasındaki bölgede meydana gelen patlamada ilk belirmelere göre 7 kişinin öldüğü 20 kişinin yaralandığı bildirildi.

Ferhat Dervişoğlu'nun Doğan Haber Ajansı'nda yer alan haberine göre, Hatay'ın Reyhanlı İlçesi'ndeki Cilvegözü Sınır Kapısı'na 3.5 kilometre uzaklıktaki Bab-El Hawa Sınır Kapısı yakınlarında bir araçta patlama meydana geldi.

Suriye'nin İdlib kenti Sarmede Kasabası ile Bab-El Hawa Sınır Kapısı arasındaki bölgede meydana gelen patlamanın, Suriye'nin kendi sınır kapısına 2 kilometre uzaklıkta meydana geldiği belirtilirken, olay sırasında ölenler ve yaralananlar olduğu belirtildi.

 

7 ölü, 20 yaralı

 

Reyhanlı'daki Cilvegözü Sınır Kapısı'na 5.5 kilometre uzaklıkta meydana gelen patlama ile ilgili olarak Türk makamlarına gelen bilgilere göre, olayda ilk belirlemelerde 7 kişi öldü, 20 kişi de yaralandı. Araç patlamasında yaralananların Bab-El Hawa'daki sahra hastanesinde tedavisinin yapıldığı, durumu ağır olan 2 yaralının ise Reyhanlı Devlet Hastanesi'ne getirildiği öğrenildi. Başka yaralıların da getirilme ihtimali üzerinde Cilvegözü Sınır Kapısı'nda ambulanslar hazır bekletiliyor.

11 Şubat'ta meydana gelen araç patlamasında 17 kişinin hayatını kaybettiği Cilvegözü Sınır Kapısı'nda güvenlik önlemleri artırılırken, giriş çıkışlarda denetimler de sıklaştırılmıştı.

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