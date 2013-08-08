Redhack: Utku Kalı'nın bizimle alakası yoktur

İnternet hacker grubu Redhack, Reyhanlı saldırısıyla ilgili belgerin kandilerine jandarma çavuş Utku Kalı tarafından sızdırılmadığını öne sürdü.

hurriyet.com.tr'de yayımlanan habere göre, bir TV kanalında grup adına açıklamalarda bulunan Redhack sözcüsü, Jandarma istihbarat belgelerini kendilerine sızdırmakla tutuklanan Jandarma Çavuş Utku Kalı'nın kendileriyle ilgisi olmadığını belirtti. Redhack sözcüsü, "Utku Kali'nin bizimle alakası yoktur, olsaydı o gözaltındayken ona neler olduğunu nereden biliyorduk?" diye konuştu.

Tuncay Özkan kararı

Redhack'ten yapılan açıklamada ayrıca Ergenekon davasında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilen Tuncay Özkan'a verilen cezanın haksız bulunduğu belirtilerek, "Tuncay Özkan F tiplerine kral dairesi demesine rağmen, bize karşı yazmasına rağmen ona haksızlığa göz yumamayız" ifadelerine kullanıldı.