Reyhanlı katliamında istenen cezalar belli oldu

Reyhanlı' da 52 kişinin öldüğü bombalı saldırıyla ilgili Adana Cumhuriyet Savcılığı iddianameyi hazırladı. Savcılık, 2 'si Suriyeli 33 kişinin devletin birlik bütünlüğünü bozmak ve 52 kişiyi öldürmek suçlarından cezalandırılmalarını istedi.

Hatay ’ın Reyhanlı İlçesi'nde geçen 11 Mayıs'ta 52 kişinin yaşamını yitirdiği bombalı saldırılarla ilgili savcılık soruşturması tamamlanarak iddianame hazırlandı.

Terörle Mücadele Kanunu'nun (TMK) 10'uncu maddesiyle görevli Adana Cumhuriyet Savcılığı'nca mahkemeye gönderilen iddianamede, saldırıları planlayan ve organize eden 2'si Suriye uyruklu 33 kişi hakkında, 'devletin birliğini ve bütünlüğünü bozma, 52 kişiyi patlayıcı kullanarak öldürme, 130 kişiyi öldürmeye teşebbüs' suçları başta olmak üzere çok sayıda suçtan müebbet ve ağır hapis cezası istendi.

18'i tutuklu, 1'i firari 33 kişi hakkında hazırlanan iddianameye göre, patlamaları Suriye uyruklu Ömer El Hatip ve 'Ebu Cüneyt' kod adlı Muhammet Dip Korali ile 1 numaralı sanık Nasır Eskiocak ve yardımcısı Ergin Ördek ve Fikret Nazik, Mehmet Genç, Ahmet Mansuroğlu, Yusuf Büyükkasım, Doğan Özdemir, Süleyman Evet'in aralarında bulunduğu öncü bir grup planlayıp organize etti.