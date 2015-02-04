Reuters, 'Erdoğan'ın sözleri'ni böyle duyurmuştu: Bank Asya’nın anahtarını masamda istiyorum

Reuters Haber Ajansı, Fethullah Gülen cemaatine yakınlığıyla bilindiği için Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, hükümet ve hükümete yakın medya tarafından hedef alınması üzerine "ilk kez devlet eliyle banka batırılmaya çalışılıyor" tartışmalarına neden olan Bank Asya'ya ilişkin girişimleri 8 Ekim 2014’te Erdoğan'a atfedilen sözlerle dünyaya duyurmuştu.

“Politik savaşta Bank Asya’ya sadık müşterileri omuz verdi” başlıklı haberde dönemin Başbakanı Erdoğan’ın bankanın akıbetini yakından takip ettiği belirtilerek şu iddiaya yer verildi: “Erdoğan seyahatteydi. ‘Dönünce Bank Asya’nın anahtarlarını masamda görmek istiyorum.’ dedi. Ancak döndüğünde Bank Asya’nın Merkez Bankası’ndaki karşılıklarını serbest bırakıp batışı engellediği için Erdem Başçı’ya çok kızdı.”

Dün gece (3 Şubat 2015) Bank Asya'nın yüzde 63'lük kısmı Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) devredildi.

Reuters’in "devlet eliyle batırılma" tartışmalarına neden olan Bank Asya ile ilgili haberinde ön plana çıkan detaylar şöyle:

Evlerindeki mobilyadan düğün yüzüklerine varıncaya kadar satarak Bank Asya’yı batırmaktan kurtaran bankanın sadık müşterileri olayı “hükümetin yönettiği bir batırma operasyonu” olarak görüp bankalarına sahip çıkmaya devam ediyor. Sosyal medya üzerinden organize olan müşteriler bankayı batırmaktan kurtarmak için kampanyalar düzenledi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a sadakatini göstermek isteyen devlet kurum ve kuruluşları, sene başında 4 milyar lira mevduatı çektiler. Bu da bankanın toplam mevduatının yüzde 20’sine denk geliyor. Bankanın yeterlilik rasyosu haziranın sonunda yüzde 17,35 ile yüzde 16,3 olan sektör ortalamasının üzerinde. Bank Asya Genel Müdürü Ahmet Beyaz, 16 Eylül’de Samanyolu Haber TV programında, bankanın kârlılığı düşüp müşteri kaybettiği halde, sermaye yapısının en sağlam bankalardan biri olduğunu ve direneceklerini söyledi. Beyaz, bankanın müşterilerinin desteği ile çalışmalarına devam edeceğini kaydetti.

Konuya hakim uzmanlardan edinilen bilgilere göre bankaya farklı yerlerden destek verilmiş görünüyor. Bank Asya’dan toplu mevduat çıkışlarının başlamasıyla birlikte bankanın yaşama ihtimali olan likidite sorunu sebebiyle Merkez Bankası’nın rezervlerine erişim hakkı olduğundan Merkez Bankası olaya müdahil olmuş görünüyor. Konuya ilişkin ulaşılmaya çalışılan Merkez Bankası yetkilileri yorum yapmaktan kaçındılar. Bir kaynağın verdiği bilgiye göre, Merkez Bankası’nın kararı cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde Erdoğan’ı kızdırdı. Konuya hakim olan, olayın hassasiyetinden dolayı ismini açıklamak istemeyen bir kaynak, bu olay sırasında Erdoğan’ın seyahatte olduğunu ve “Döndüğümde, Bank Asya’nın anahtarlarını masamda görmek istiyorum.” dediğini belirtti. Aynı kaynak, “Ancak Erdoğan, Merkez Bankası’nın rezervlerine Bank Asya’nın ulaşmasına izin verdiği için Başkan Erdem Başçı’ya döndüğünde çok kızdı.” dedi. Erdoğan ise Bank Asya’ya yönelik karalama ve batırma girişimlerini reddediyor. Geçen ay yapılan TÜSİAD’ın Yüksek İstişare Toplantısı’nda konuşan Erdoğan, isim vermeden Bank Asya ile ilgili “Bir bankanın batırılması için çalışılmıyor. O banka batmış zaten.” diye açıklamada bulunmuştu. Hükümet yanlısı gazete ve TV’ler her gün bankanın batmak üzere olduğuna ilişkin haberler yayınlayarak, yetkili kişilerin olaya müdahale etmesi gerektiğini belirtiyor. 5 Eylül’de Bank Asya bir açıklama yaparak, bu basın yayın kuruluşlarının görevlerini kötüye kullandıkları gerekçesiyle dava açtığını duyurdu ve bu tür yayınlara son vermelerini istedi. Bank Asya Genel Müdürü Ahmet Beyaz, yaşadıkları tüm sıkıntılara rağmen sorumlulukları yerine getirdiklerini açıkladı.