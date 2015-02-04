Piyasalarda Bank Asya tepkisi yaşanabilir

Hürriyet Ekonomi yazarı Erdal Sağlam, dün gece saatlerinde gelen Bank Asya’nın yüzde 63’lük hissesinin Fona geçmesine ilişkin kararın piyasaları tedirgin ettiğini belirterek şu değerlendirmeyi yaptı:

“Uzun süredir devam eden faiz tartışmalarının piyasaya etkisi, Merkez Bankası’nın olağanüstü toplantı kararını iptal etmesi üzerine yumuşamıştı. Durumun normalleştiğine dikkat çeken bir bankacı, “Tam Merkez yeni bir pozisyon aldı piyasalar rahatladı derken Bank Asya kararı piyasalarda yeni olumsuz harekete neden olabilir” dedi. Bu tepkinin çok sert olmasını beklemediklerini, zaten dün bank asyahisselerinde ciddi düşüş yaşandığını kaydeden aynı bankacı, bu nedenle tepkinin yumuşatılmış olabileceğini söyledi. Kurlar üzerinde ise bu karar nedeniyle yeniden bir baskı oluşabileceği ama bunun da çok sert olmayacağı tahmin ediliyor. Bu karara dışarıdan gelecek tepkilerin olacağı ama çok sert olup piyasayı bozacak boyutlara ulaşmayacağı tahmin ediliyor. Tabi ki kararın ilk etkileri geçtikten sonra, dün Bank Asya hisselerinde, bu kararı bilen birilerinin mi işlem yaptığının sorgulanması gerekiyor. Ayrıca bu kararın teknik mi siyasi bir karar mı olduğu, bir ay önceki ortaklık yapısı aynıyken niye şimdi sorun olduğu gibi konuların tartışılması, kararın dava konusu olup ileride tartışmaya devam edilmesi de kaçınılmaz görülüyor.”