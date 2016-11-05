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Reuters: Diyarbakır’daki saldırıyı IŞİD üstlendi!

Diyarbakır Valiliği, saldırıyı PKK'nın gerçekleştirdiğini açıklamıştı

05 Kasım 2016 04:14

Reuters, Diyarbakır’da meydana gelen ve 2’si polis 9 kişinin şehit olduğu terör saldırısını IŞİD'in üstlendiğini abonelerine duyurdu. Reuters, iddiayı IŞİD'e yakınlığıyla bilinen yayın organı Amaq ajansına dayandırdı.

Reuters'ın Amaq ajasına dayandırdığı haberin doğru çıkması halinde IŞİD, ilk defa Türkiye'de gerçekleştirdiği bir saldırıyı üstlenmiş olacak.

IŞİD lideri, “Savaşı Türkiye’ye taşıyın” demişti

IŞİD Lideri Ebubekir el Bağdadi’ye ait olduğu ileri sürülen ses kaydında Bağdadi'nin, Türkiye’ye cihat ilan etti, savaşçılarına, “savaşı Türkiye’ye taşıma” emri verdiği öne sürülmüştü.

Diyarbakır Valiliği: PKK üstlendi

Diyarbakır Valiliği, bomba yüklü araçla gerçekleştirilen saldırının PKK tarafından üstlendiğini açıkladı.

Valilik duyurusunda şunlar denildi:

04.11.2016 Cuma günü saat 07.53’te İlimiz Bağlar İlçesinde bulunan Aydın Arslan Bulvarı’nda Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü binasına yakın bir noktada, sivil vatandaşlarımızın ve öğrencilerin oldukça yoğun olarak bulunduğu bir bölgede, bölücü terör örgütü mensuplarınca üstlenilen, bomba yüklü araçla bir patlama gerçekleştirildiği anlaşılmıştır.

 

IŞİD’in gerçekleştirdiği açıklanan saldırılar

Niğde saldırısı

Sultanahmet’te bombalı saldırı

HDP’nin Diyarbakır mitingi

Sultanahmet’te terör saldırısı

Suruç katliamı

Ankara'nın kalbinde bombalı saldırı!

İstiklal Caddesi'nde canlı bomba terörü

Terör bu kez Atatürk Havalimanı'nı vurdu

Gaziantep'te mahalle düğününde terör saldırısı

 

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