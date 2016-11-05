Reuters: Diyarbakır’daki saldırıyı IŞİD üstlendi!

Reuters, Diyarbakır’da meydana gelen ve 2’si polis 9 kişinin şehit olduğu terör saldırısını IŞİD'in üstlendiğini abonelerine duyurdu. Reuters, iddiayı IŞİD'e yakınlığıyla bilinen yayın organı Amaq ajansına dayandırdı.

Reuters'ın Amaq ajasına dayandırdığı haberin doğru çıkması halinde IŞİD, ilk defa Türkiye'de gerçekleştirdiği bir saldırıyı üstlenmiş olacak.

IŞİD Lideri Ebubekir el Bağdadi’ye ait olduğu ileri sürülen ses kaydında Bağdadi'nin, Türkiye’ye cihat ilan etti, savaşçılarına, “savaşı Türkiye’ye taşıma” emri verdiği öne sürülmüştü.

Diyarbakır Valiliği, bomba yüklü araçla gerçekleştirilen saldırının PKK tarafından üstlendiğini açıkladı.

Valilik duyurusunda şunlar denildi:

04.11.2016 Cuma günü saat 07.53’te İlimiz Bağlar İlçesinde bulunan Aydın Arslan Bulvarı’nda Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü binasına yakın bir noktada, sivil vatandaşlarımızın ve öğrencilerin oldukça yoğun olarak bulunduğu bir bölgede, bölücü terör örgütü mensuplarınca üstlenilen, bomba yüklü araçla bir patlama gerçekleştirildiği anlaşılmıştır.

IŞİD’in gerçekleştirdiği açıklanan saldırılar

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