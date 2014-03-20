İçişleri Bakanı Ala: Niğde saldırısı şüphelileri batı ülkeleri uyruklu

İçişleri Bakanı Efkan Ala, Niğde'nin Ulukışla ilçesindeki saldırıyı gerçekleştirenlere ilişkin, "Uyrukları batı ülkelerinden. Kendi ülkeleriyle teyit halindeyiz. Teyit ettikten sonra hangi ülke olduğunu açıklayacağız" dedi.



Ankara'dan uçakla Erzurum'a gelen Bakan Ala, havalimanında gazetecilerin Niğde'nin Ulukışla ilçesindeki saldırıya ilişkin sorularını yanıtladı.



Saldırganların Hatay'dan kiralanmış ticari taksiyle olayı gerçekleştirdiklerini belirten Ala, şunları kaydetti:



"Yabancı uyruklu 2 kişi yaralı olarak yakalandı. Uyrukları batı ülkelerinden. Kendi ülkeleriyle teyit halindeyiz. Teyit ettikten sonra hangi ülke olduğunu açıklayacağız. 2 şehit, 1 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Onların yakınlarına başsağlığı diliyorum."



Ala, kaçan saldırganların yakalanması için çalışmaların devam ettiğini vurgulayarak, "Kısa zamanda yakalanacağını ümit ediyoruz. Bizdeki bilgiler bundan ibaret. Tabii geride bıraktıkları çantalarda el bombası, mermi ve silahlar ele geçirildi. Daha detaylı bilgiyi, daha kesin sonuçları aldıktan sonra basın aracılığıyla paylaşacağız" diye konuştu