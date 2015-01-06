Sultanahmet’te bombalı saldırı



Türkiye saatiyle 17:00 civarında İstanbul Sultanahmet'teki Turizm Şube Müdürlüğü'ne yapılan bombalı saldırıda en az 2 polisin yaralandığı bildiridi.

İstanbul polisi saldırıda bir polis memurunun ağır yaralandığını teyit etti. Yaralı polis memurlarının hastanede tedavi altına alındığı kaydedildi.

İstanbul Valisi Vasip Şahin, Sultanahmet'teki bombalı saldırıya ilişkin "Bir kadın canlı bomba, Turizm Şube Müdürlüğü'ne gelerek, üzerindeki bombayı patlatıyor. Bir polis memuru ağır yaralı, bir polis memuru da hafif yaralı. Canlı bomba da ölü" dedi.

Şahin, saldırganın içeri girince İngilizce konuşarak cüzdanını kaybettiğini söylediğini belirtti ancak kimliği ve uyruğunun henüz bilinmediğini ifade etti.

Türk televizyonlarından yayınlanan görüntülerde polisin yolları kordon altına aldığı ve bölgede trafiğin durdurulduğu görüldü. Polis çevrede güvenlik önlemlerini artırdı.