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Dünya

Reuters: ABD uçakları Halep yakınlarını vurdu

Suriye'deki IŞİD mevzilerini vuran Rusya, "Suriye hava sahasını boşaltın" çağrısında bulunmuştu.

30 Eylül 2015 23:18

Rus uçaklarının Suriye'deki IŞİD hedeflerini vurduğunun açıklanmasının ardından, ABD'nin de Halep bölgesinde operasyon yaptığı duyuruldu. 

Reuters'in haberine göre ABD'li yetkililer, Rusya'nın düzenleyeceği hava operasyonu nedeniyle yaptığı "Suriye hava sahasını boşaltın" çağrısına rağmen ABD'nin Halep bölgesinde operasyon yaptığını duyurdu.

Öte yandan ABD Dışişleri Bakanı John Kerry'nin Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile Suriye konusunda görüştüğü bildirildi. ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, Rusya'nın Suriye'deki hava operasyonlarının IŞİD ve El-Kaide bağlantılı grupların bulunmadığı alanlarda olmasından büyük endişe duyacaklarını belirtti.

Rusya parlamentosunun üst kanadı, Rus askerlerinin yurt dışında görevlendirilmesine oybirliğiyle onay vermesinin ardından birkaç saat sonra ise CNN'e konuşan bir ABD'li yetkili, Rusya'nın Humus yakınlarında ilk hava operasyonunu gerçekleştirdiğini açıklamıştı. Operasyon haberi, Rusya Savunma Bakanı Sergey Shoigu Rus tarafından da teyit edildi.

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