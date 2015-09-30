ABD jetleri Diyarbakır'da

ABD'nin Avrupa Ordusu EUCOM ve NATO'nun Avrupa Müttefik Kuvvetleri Yüksek Komutanı Orgeneral Philip Breedlove, Temmuz'da ABD'yle varılan anlaşma kapsamında ABD Hava Kuvvetleri'nin İncirlik'ten sonra Diyarbakır'a da uçak ve personel konuşlandırmaya başladığını söyledi.

Amerikan Türk Konseyi ATC’nin Washington’daki yıllık konferansında konuşan ve IŞİD’e karşı yürütülen ortak mücadeleye dair bilgiler veren Breedlove, 9 Ağustos’ta İncirlik Üssü’ne konuşlandırılan altı adet Amerikan F-16 uçağıyla başlayan işbirliğinin daha daha genişleyeceğini belirterek, “Koalisyon, IŞİD’le savaşı hızlandırmak için önümüzdeki aylarda İncirlik’teki operasyonel altyapısını artırmayı düşünüyor” dedi.

Hürriyet'ten Tolga Tanış'ın haberine göre, Orgeneral Breedlove, ardından İncirlik’ten sonra Diyarbakır ’daki askeri üsse de konuşlandırma yapıldığını ilk kez duyurarak şöyle konuştu: “Son dönem ABD Hava Kuvvetleri, Türkiye’nin güneydoğusundaki Diyarbakır Hava Üssü'ne de uçak ve personel konuşlandırmaya başladı. Türk Hükümeti’nin misafirleri olarak Suriye ve Irak’ta yardıma ihtiyacı olan koalisyon ortaklarımızı daha iyi bir biçimde kurtarabilmemizi sağlayacaklar. Bu da IŞİD’le mücadele koalisyonu için başka bir başarı.”

Associated Press'in haberine göre; Pentagon yetkilileri, Irak ve Suriye'de IŞİD'e yönelik mücadelede arama-kurtarma faaliyeti sağlamak için Diyarbakır'daki üsse bir uçak ve yaklaşık 300 asker konuşlandırılacağını açıkladı. Yetkililer, birkaç Pave Hawk helikopteri ve arama-kurtarma amaçlı bir C-130 nakil uçağının Diyarbakır'da bulunacağını belirtti.