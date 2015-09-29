ABD Dışişleri Bakanı Kerry: Rusya'yla Suriye konusunda temel ilkelerde anlaştık, ancak...

ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, "Rusya'yla Suriye konusunda temel ilkelerde anlaştık, ancak sonuca dair görüş ayrılıklarımız devam ediyor" dedi.

Rus mevkidaşı Sergey Lavrov'la yarın bir araya geleceğini söyleyen Kerry, "Zaman, birlik olup Suriye krizinden çıkış yolu bulma zamanıdır" dedi.

Radikal'de yer alan habere göre, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Russia Today'e yaptığı açıklamalarda ABD ve IŞİD karşıtı koalisyonun geçmişin hatalarından ders alması gerektiğini belirtti ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Barack Obama’nın dünkü ikili görüşmesini değerlendirdi. “Duruşumuz daha önce de ifade etmiştik. Bölgedeki hiç kimseye bağımlılığımız yok” diyen Lavrov, “Ancak Suriye devletinin çökmesine izin veremeyeceğimize dair güçlü bir his taşıyoruz. Çünkü Suriye devletinin alternatifi IŞİD hilafeti. Bu durumda bugün bildiğimiz Suriye’yi unutmamız gerekir” ifadesini kullandı.

Obama ve Putin’in de tam olarak koalisyon konuşması yapmadığını, ama günümüzün en yakıcı meseleleri üzerinde işbirliği yollarını görüştüklerini aktaran Lavrov, “Öncelikle Suriye konusunda herkesin mutabık kaldığı nokta IŞİD’i yenmek, IŞİD’in hilafet ilan etmesine izin vermek değil” dedi. IŞİD’in şimdiden Irak ve Suriye’deki geniş bir bölgede insanlık dışı kurallarını dayattığını hatırlatan Lavrov, Rusya ve ABD’nin bu genişlemeyi durdurma konusunda hemfikir olduklarını belirtti.