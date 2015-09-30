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Rusya Parlamentosu, Putin'e yurt dışına asker gönderme izni verdi

Suriye Cumhurbaşkanlığı: Talemiz üzerine Rus hava kuvvetleri unsurları Suriye’ye gönderildi

30 Eylül 2015 14:02

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yurtdışına asker göndermek için parlamentonun üst kanadından onay istedi. Parlamento onay verdi.

Öte yandan Suriye Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamada şöyle dendi: "Talemiz üzerine Rus hava kuvvetleri unsurları Suriye’ye gönderildi."

ABD Dışişleri Bakanı John Kerry BM Genel Kurulu'nun düzenlendiği New York'ta  "Rusya'yla Suriye konusunda temel ilkelerde anlaştık, ancak sonuca dair görüş ayrılıklarımız devam ediyor" demişti.

Kerry, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov'la bugün bir araya gelecek.

 

 

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