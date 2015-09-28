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Dünya
Deutsche Welle

Obama: Rusya ve İran ile işbirliğine hazırız

ABD Başkanı Obama, Esad’a verdikleri destek nedeniyle Rusya ve İran’ı sert dille eleştirirken, diğer yandan krizin çözümü için bu ülkelerle işbirliğine hazır olduklarını söyledi.

28 Eylül 2015 21:52


ABD Başkanı Barack Obama, BM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ı ‘çocuk öldüren bir tiran‘ olarak nitelendirerek Esad gibi liderlere destek verenleri kınadığını söyledi. IŞİD’e karşı mücadele çabalarının Esad’ı güçlendirmesine izin verilmemesi gerektiğini belirten Obama, “Dökülen bunca kandan sonra savaş öncesindeki statükoya dönülemeyeceğini kabul etmemiz gerek“ diye konuştu.

Esad'a verdikleri destek nedeniyle Rusya ve İran'ı isim vermeden eleştiren Obama, öte yandan Suriye krizinin çözümü için "İran ve Rusya dahil olmak üzere" her ülkeyle görüşmeye hazır olduklarının da altını çizdi.

Rusya'ya Kırım eleştirisi

Rusya’ya yönelik yaptırımların Soğuk Savaş’a geri dönüş isteğini yansıtmadığını belirten Obama, Moskova yönetimini Ukrayna’nın egemenlik ve bütünlüğünü ihlal etmekle suçlayarak dünyanın buna sessiz kalamayacağını söyledi.

ABD Başkanı, “Kırım’ın ilhakının Rusya açısından bir yaptırımı olmazsa, böyle birşey BM’deki her ülkenin başına gelebilir“ diye konuştu. ABD’nin Rusya’yı izole etmek istemediğini belirten Obama, Rusya’yı krizin Ukrayna’nın kendi geleceğini tayin edeceği bir şekilde çözülmesi yolunda diplomatik çabalara ortak etmek istediğini kaydetti.

Küba için Kongre'ye mesaj

Obama, temmuz ayında diplomatik ilişkilerin yeniden başlatıldığı Küba ile ilgili olarak da Amerikan Kongresi’nin Küba’ya karşı hala yürürlükte olan yaptırımları kaldıracağına inandığını söyledi. Obama’nın "Artık yürürlükte olmaması gereken bir ambargonun kaldırılması kaçınılmazdır“ sözü büyük alkış aldı.

İran ile ilişkilere de değinen Obama, İran’ın nükleer programıyla ilgili olarak Tahran yönetimiyle varılan anlaşmanın, uluslararası sistemin gücüne bir örnek olduğunu ve bir savaşı önlediğini kaydetti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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