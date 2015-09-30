New York'ta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda konuşan Başbakan Ahmet Davutoğlu, "Suriye krizine çözüm arayanlar Suriye’yi Esad’sız olarak düşünmeli" dedi. Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad için "Bu tiran halkını varil bombalarıyla öldürmektedir" ifadelerini kullanan Davutoğlu, IŞİD'in Suriye'deki güvenlik zaafından dolayı ortaya çıktığını iddia ederek, "Esad çekilene kadar asla başarılı olmayacağız" ifadelerini kullandı.

Davutoğlu'nun konuşmasının satır başları şöyle:

"Sayın delegeler. Bunun için elimizden gelenin en iyisini yapmalıyoz. Türkiye kendi payına düşen adil payından fazlasını yüklenmiştir. 2 milyondan fazla sığınmacıya evsahiplği yapmaktadır. Kaçanlara kucak açmaya adevam edeceğiğiz. Şu ana dek 8 milyar dolar yardımda bulunduk. Suriyeli çocuklar eğitim alıyor, 460 binden fazlası da entegre edilecek. Türkiye 55 bin kişi kurtarıldı.

Esad rejimini destekleyenler bundan utanmalıdır

Suriye'de ayrım yapılmadan yapılan bombardımalar sonrasında kaçan kişi sayısı 5 milyonu geçti. Bu trajedi karşısında, beklenilen meşru -bir hükümet kurmak. Bu kişilere de kendi ülkelerinde güvenli bir bölge oluşturmalıyız. Suriye'yi Esed'siz düşünmeliyiz.

Trajik olayları beraber aşmalıyız. Türkiye bu yükün büyük bir kısımını yüklenmiştir. Suriyelilere ve Iraklılıara yaşan imkanı sağlamıştır. Kapılarımızı ve kalbimizi açık tutmaya devam edeceğiz. Sığınmacılar için bugüne kadar 8 milyar dolardan fazla harcama yaptık ve yüz binlerce çocuğa eğitim vereceğiz. Uluslararası toplumun sadece 417 milyon dolar katkısı oldu. Uluslararası toplumun bir an önce Esed zulmüne karşı somut adım atması ve Suriye halkını kurtarması gerekiyor. Esad rejimini destekleyenler bundan utanmalıdır.



Yasa dışı mülteci olabilecek olan kişiler Ege Denizi’nde boğuluyor ve sayıları artıyor. Füzeler ayrım yapılmadan yapılan bombardımanlar IŞİD’in saldırılarından geçen kişinin sayısı 5 milyonu geçti. Özellikle çocuklar yardım bekliyor. Suriye krizine çözüm arayanlar Suriye’yi Esad’sız olarak düşünmeli. Bu krizin çözümü siyasi geçiş süreci ile gerçekleşecektir Türkiye’nin yaklaşımı bu şekildedir. Bu tiran halkını varil bombalarıyla öldürmektedir.

"Esed, kendi halkına ayrım yapmaksızın kimyasal silahlarla öldürüyor"





Esed'in ve DAEŞ'in saldırılarında 5 milyondan fazla kişi hayatını kaybetti. Uluslararası toplumun bir an önce hareket etmesi gerekiyor. Esed, kendi halkına ayrım yapmaksızın kimyasal silahlarla öldürüyor. Siyasi rejimin değişeceği biz zemin oluşturulmalı. Uluslararası toplumun bir an önce Esed zulmüne karşı somut adım atması ve Suriye halkını kurtarması gerekiyor. Esad rejimini destekleyenler bundan utanmalıdır.



Şimdiye dek kaybedilenlerin sesini duymuyor olabilirsiniz ama ben Edirne'ye yürüyenlerle konuştum ve onlara söz verdim. Şimdi bu sözümü yerine getiriyorum ve konuyu sizinle paylaşıyorum.

Küresel mülteci farkındalık girişimi başlatılmasını istiyoruz. Suriye halkı sadece acı çekenler değil Filistin meselesi de devam ediyor. Filistin devleti nihayet bağımsız olacaktır. Mahmud Abbas’ın belirttiği gibi Filistin bayrağı Kudüs’te dalgalanacak ve hepimiz bunu kutlamak için orada olacağız. Kudüs kenti tüm insanlık için önemli. Filistin ayrılmaz bütündür. Filistinlilerin bir arada yaşama hakkı tanınmalıdır. Gazze insanlık dışı ablukadan kurtarılmalıdır. Türkiye'nin Filistinlilerin ekonomik ve siyasi destek çabaları sürecektir. Elimizi taşının altına sokmalıyız. Filistin devleti özgür olacaktır. Kudüs de eski özüne dönecek ve Filistin bayrağı Kudüs'te yeniden dalgalanacaktır. Harem-i Şerifin bölünmesini kınıyoruz. Gazze, Filistin'in öz bir parçası olarak özgürleştirilmelidir.

Esed'siz ve DAEŞ'siz bir düzenin kurulması lazım. Türkiye, terörizmin her türlüsüyle mücadele etmiştir. Terörizmin meşruiyeti olmaz DAEŞ olsun, PKK olsun aynı şekildedir.

Balkanlar’da istikrar yönünde atılan adımları destekliyoruz. Türkiye tarihsel olarak bugün önemli role sahip olmuştur. AB üyesi olma çabalarımıza devam ediyoruz. Dikkatinizi adil, kapsayıcı ve kalıcı çözüm Kıbrıs çözümü için gösterdiğimiz çabalara dikkat çekiyorum. Adanın kalıcı çözüme ulaşmasını istiyoruz.