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Russell Crowe'dan Cem Yılmaz'a elmalı tweet

Crowe tweet'inde 'Hey Cem Yılmaz, elmaları beğendin mi?' yazdı

17 Kasım 2013 18:07

Dünyaca ünlü oyuncu Russell Crowe, komedyen ve oyuncu Cem Yılmaz'a Twitter'dan seslendi. Russell, "Hey Cem Yılmaz, how you like them apples?" yazdı.

Bu deyiş, ilk kez Birinci Dünya Savaşı'nda ortaya çıktı. İngiliz askerler, siperlerden düşmana el bombası attıktan sonra bu sözü söylerlerdi. Deyiş ayrıca, argoda, "Aldın mı ağzının payını?" anlamında da kullanılıyor.
Russell Crowe, Çanakkale Savaşı'nı antalacak yeni filmi "The Water Diviner"ın çekimleri için mekan belirlemek üzere Türkiye'ye gelmiş; Cem Yılmaz, Yılmaz Erdoğan ve Mert Fırat'ın da filmde rol alacağı açıklanmıştı. Cem Yılmaz ile akşam yemeği yiyen Crowe, "Jem Yılmaz’la akşam yemeğindeyiz, çatalımı çalıyor Çakal. Cem, Jem, Shem... Cem Yılmaz karizmatik. Aynı zamanda eğlenceli. Bunu ilk bilen ben miyim?" tweetini atmış, Yılmaz da, "Hesabı, Russell’ın ödeyeceği belli bir yemekteyiz. Russell iyi biri ve mükemmel bir aktör. Hesabı öde!" cevabını vermişti.
Cem Yılmaz ve Russell Crowe, Mikla’da 225 liralık ‘7 aşamalı tadım mönüsü’ ve 150 liralık ‘3 aşamalık tadım mönüsü’ sipariş etmişler ve 726 liralık şarap içmişlerdi.
Filmin çekimlerinin önümüzdeki mart ayında başlaması bekleniyor.

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