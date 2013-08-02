Russell Crowe Cem Yılmaz’a hayran kaldı: Yahşi Batı’yı izleyin

Avustralyalı Hollywood yıldızı Russell Crowe, yönetmenliğini yapıp, başrolünü oynamayı planladığı ‘The Water Diviner’ filminin sahnelerinin çekileceği yerleri seçmek için Türkiye’de bulunan Russell Crowe, Türk sinemasına merak saldı. Sosyal paylaşım sitesi Twitter ’da Türkiyeli oyuncularla birlikte bir gün geçirdiğini yazan Avustralyalı aktör, “Bu ülkede çok fazla yetenek var” dedi.

Cem Yılmaz ’ın kendisini çok güldürdüğünü söyleyen Crowe, takipçilerine “Yahşi Batı’yı gördünüz mü? Çok gülünç, çok komik” şeklinde bir soru yönelterek, filmde Cem Yılmaz ile Demet Evgar arasında geçen “Bıyıkların çok güzel”, “Seninki de!” repliğini de ‘tweet’ine dahil etti.

‘Büyük oyuncularla tanıştım’

Radikal.com.tr’de yer alana habere göre, bir süredir Türkiye’de harika zaman geçirdiğini söyleyen Hollywood yıldızı, 22 Türk filmi izlediğini ve “büyük” oyuncularla tanıştığını anlatarak, geçen hafta ziyaret ettiği Edirne ve Kapadokya’yı da “Ne harika bir yer!” sözleriyle övdü. Takipçilerine son olarak, “Yılmaz Erdoğan’ın ‘Kelebeğin Rüyası’nı izlediniz mi” diye soran Crowe, güzel film diyerek düşüncelerini 1.2 milyon takipçisiyle paylaştı.

Şener Şen, Haluk Bilginer, Yılmaz Erdoğan…

Birkaç hayranıyla Twitter üzerinden sohbet eden Avustralyalı oyuncu, "Kıvanç Tatlıtuğ ile tanıştınız mı" sorusuna, "Evet, bugün tanıştım. İyi bir adam, iyi bir aktör. Güzel bir sohbetimiz oldu" cevabı verdi. Başka bir takipçisinin Mert Fırat'ı önermesi üzerine ise, "Onunla tanışmadım ama seninle aynı fikirdeyim. Çok doğal, klas bir aktör" yorumunu yaptı.

Crowe, Yılmaz Erdoğan'ı “Çok iyi bir insan, harika bir oyuncu" sözleriyle, Şener Şen'i "Harika birisi, Onu çok seviyorum", Haluk Bilginer’i de "Çok iyi bir oyuncu" sözleriyle överek, yeni çekeceği filminde birkaç Türkiyeli oyuncuya da yer vermek istediğini söyledi.