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İstanbul trafiği Russell Crowe'u bezdirdi

Crowe, yeni filminin çekimi için geldiği Türkiye'de Edirne, Fethiye ve Kapadokya'yı da ziyaret etti

13 Ekim 2013 19:56

Dünyaca ünlü aktör Russell Crowe, Fethiye'den İstanbul'a geldi, yoğun trafikte saatlerce bekleyince Twitter üzerinden esprili bir dille durumu eleştirdi. Crowe, bir salyangoz fotoğrafıyla paylaştığı tweet'inde, "Bu salyangoz İstanbul trafiğinden daha hızlı ilerliyor... çok daha hızlı" diye yazdı.
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Crowe'un bu tweeti kısa sürede yüzlerce kişi tarafından paylaşıldı.
Dünyaca ünlü aktör Russell Crowe, film çekmek için geldiği Türkiye ’de bir takım mekanları gezdikten sonra Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik ile Topkapı Sarayı’nda biraya gelmişti. Crowe, Türkiye’nin kendisini büyülediğini söyleyerek, ”Bu Türkiye'ye 3. ziyaretim oluyor. Bu ülkeye gerçekten bayılıyorum. Benim her zaman büyülemiştir. Türkiye’de Edirne, Fethiye, Kapadokya’yı ziyaret ettim." dedi.

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