T24 LogoT24 Logo
Magazin

Yılmaz Erdoğan: Russell Crow gladyatör, ne diyebilirsin

Russell Crowe'un beğendiği aktörler arasında kendi isminin olduğunu öğrenen Erdoğan, 'Sağolsun, biz de kendisini çok beğeniyoruz' dedi

12 Ekim 2013 22:57

Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik, Aktör Russell Crowe'u Topkapı Sarayı'ndaki Mecidiye Köşkü'nde kabul etti. İkilinin basın kapalı olarak görüşmesini sürdürdüğü esnada köşke Yılmaz Erdoğan ve eşi Belçim Bilgin de konuk oldu. Crowe'u karizmatik bulduğunu belirten Bilgin'in sözleri üzerine Erdoğan, "Gladyatör ya, ne diyebilirsin" dedi.

Erdoğan ve Bilgin'in gelmesinin ardından yaklaşık 20 dakika sonra görüşmesini sonlandıran ünlü aktör Crowe, çıkışta basın mensuplarını selamlayarak, zafer işareti yaptı ve soruları yanıtladı.

Bakan Çelik ile görüştükten sonra kameralar karşısına geçen Yılmaz Erdoğan ise, Kültür Bakanlığı kapsamında Kelebeğin Rüyası adlı film ile Oscar adaylığına ilişkin görüştüklerini belirtti.

Russell Crowe'un beğendiği aktörler arasında kendi isminin olduğunu öğrenen Erdoğan, "Sağolsun, biz de kendisini çok beğeniyoruz. Kendisinin oynadığı filmde de oynamak isterim. Filmin sahibi kendileri, 'Anzak' onlar bunu açıklayabilirler.

Dolayısıyla görüşüyoruz, görüşmeler devam ediyor. Sevdiğimize pişman etmeyen bir aktör. Daha önceden de severdim, tanıyınca da çok sevdim, iyi biri" dedi. Belçim Bilgin de, ünlü aktörü ilk defa gördüğünü ve çok beğendiğini ifade etti.

 

ETİKETLER

yılmaz erdoğnabelçim bilginrussell crow

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

Erdoğan: Libya'ya peyderpey asker gönderiyoruz; gerekirse Kanal İstanbul'dan da savaş...

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü, tepki çeken yemekhane kararını iptal etti...

Meteoroloji’den Marmara için fırtına uyarısı: Ağaç ve direk devrilmesine, ulaşımda...

İmamoğlu’ndan Ulaştırma Bakanı’na deniz trafiği  yanıtı: Yeğeni sandalla mı geçti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24