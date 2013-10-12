Yılmaz Erdoğan: Russell Crow gladyatör, ne diyebilirsin

Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik, Aktör Russell Crowe'u Topkapı Sarayı'ndaki Mecidiye Köşkü'nde kabul etti. İkilinin basın kapalı olarak görüşmesini sürdürdüğü esnada köşke Yılmaz Erdoğan ve eşi Belçim Bilgin de konuk oldu. Crowe'u karizmatik bulduğunu belirten Bilgin'in sözleri üzerine Erdoğan, "Gladyatör ya, ne diyebilirsin" dedi.

Erdoğan ve Bilgin'in gelmesinin ardından yaklaşık 20 dakika sonra görüşmesini sonlandıran ünlü aktör Crowe, çıkışta basın mensuplarını selamlayarak, zafer işareti yaptı ve soruları yanıtladı.

Bakan Çelik ile görüştükten sonra kameralar karşısına geçen Yılmaz Erdoğan ise, Kültür Bakanlığı kapsamında Kelebeğin Rüyası adlı film ile Oscar adaylığına ilişkin görüştüklerini belirtti.

Russell Crowe'un beğendiği aktörler arasında kendi isminin olduğunu öğrenen Erdoğan, "Sağolsun, biz de kendisini çok beğeniyoruz. Kendisinin oynadığı filmde de oynamak isterim. Filmin sahibi kendileri, 'Anzak' onlar bunu açıklayabilirler.

Dolayısıyla görüşüyoruz, görüşmeler devam ediyor. Sevdiğimize pişman etmeyen bir aktör. Daha önceden de severdim, tanıyınca da çok sevdim, iyi biri" dedi. Belçim Bilgin de, ünlü aktörü ilk defa gördüğünü ve çok beğendiğini ifade etti.