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Kültür-Sanat

Ressamlar Değişimi Projesinin ikinci ayağı İstanbul'da başlıyor

Anadolu Kültür ve Ermenistan’dan Public Journalism Club ortaklığında hayata geçen 'Ressamlar Değişimi' projesinin katılımcıları, 29 Eylül’de İstanbul’da bir araya geliyor

27 Eylül 2014 22:13

Public Journalism Club’ (Ermenistan) ve 'Anadolu Kültür'ün (Türkiye),Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Ermenistan-Türkiye Normalleşme Süreci Destek Programı çerçevesinde hayata geçirdiği 'Ressam Değişim Projesi', 1 Eylül’de Akanat Sanat Galerisi’nde gerçekleşen etkinlikle başladı.

 

Çeşitli etkinlikler gerçekleştirilecek

 

Ermenistan’da gerçekleşen ilk evrenin ardından, Türkiye ve Ermenistan’dan sekiz genç sanatçıdan oluşan grup, Gagik Charchyan ve Serdar Yılmaz mentörlüğünde İstanbul programında,  çeşitli çizim etkinlikleri, müze ve galeri ziyaretleri gerçekleştirecek. Ekibin programında ayrıca bir tanesi bütün sanat öğrencilerine açık olan üç farklı uzmanlık dersi yer alıyor.

 

İstanbul'un tarihi yerleri ziyaret edilecek

 

Değişim programının İstanbul ayağı kapsamında İstanbul eski semtleri, Tarihi Yarımada ve Ermeni mimarisinin öne çıkan örnekleri ziyaret edilecek.1 Ekim tarihinde Heybeliada’yı ziyaret edecek ekip, tüm gününü burada geçirip çizim yapma fırsatı bulacak. Açık hava gezileri dışında sanat galerilerine de uğrayacak olan ekibin gezeceği galeriler arasında İstanbul Modern, SALT, Tütün Deposu yer alıyor. Dolmabahçe Sarayı da grubun ziyaret edeceği müzelerden.

 

Uzmanlık dersi bütün sanat öğrencilerine açık olacak

 

İlk iki uzmanlık dersini Mimar Sinan Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi Gülçin Aksoy ve tanınmış sanat tarihçisi Fırat Arapoğlu’ndan alacak olan katılımcıların son dersi Ermenistan grubunun mentörü Gagik Charchyan tarafından verilecek. Gagik Charchyan’ın uzmanlık dersi İstanbul’daki bütün sanat öğrencilerine açık olacak.

 

 

 

 

 

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