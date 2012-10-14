Yaşayan bir ressamın eserine rekor fiyat

Alman ressam Gerhard Richter'e ait bir yağlı boya tablo, 34,2 milyon dolara satıldı.

Yaşayan bir ressama ait bir eser için rekor fiyat anlamına gelen bu miktar, sanatçının 1994 yılında yaptığı "Soyut Resim" adlı tablosuna verildi.

Eserin açıkartırmada bunun yarısı kadar bir fiyata satılması bekleniyordu.

Sotheby's açıkartırma salonundaki satış dün yapıldı.

Tablo, müzisyen Eric Clapton'ın koleksiyonunda bulunuyordu.

Halen Almanya'nın Köln kentinde yaşayan 80 yaşındaki Richter hayatta olan en büyük ressamlardan biri olarak kabul ediliyor.

Sotheby's yetkilileri "Soyut Resim’in, Richter'in olgun sanat içeriğinin artistik ve felsefi başarısının genel bir görünümünü" verdiğini söylüyor.

Sanat uzmanları arasında eseri Richter'in "planlanmış kargaşayı ifade ettiği bir başyapıtı" olarak niteliyor.

Sotheby's çağdaş sanat kıdemli direktörü Alex Branczik, açıkartırma öncesinde yaptığı açıklamada "resmin Richter'in soyut başyapıtlarından biri" olduğunu söylemişti.

Branczik, "Eserin piyasaya çıkmış olması koleksiyonculara yaşayan en büyük ressamlardan birinin seçkin eserlerinden birini edinme fırsatı" verdiğini söyledi.

Londra'daki Tate sanat merkezleri ile İskoçya Ulusal Galerileri, resmin kardeşi sayılan diğer bir eserin sahibi konumunda.

Clapton'ın bu satış sonrasında İngiltere'nin en zengin müzisyenleri sıralamasında daha üst bir sıraya çıkacağı tahmin ediliyor.

Clapton, satış öncesinde Sunday Times Zenginler Listesi'nde, 140 milyon sterlinlik varlığıyla en zengin müzisyenler arasında 17'nci sırada bulunuyordu.

Clapton, gitar koleksiyonunu satarak alkol ve uyuşturucu bağımlılığı tedavisi için 1998'de kurduğu klinik için kaynak oluşturmuştu.

BBCTürkçe