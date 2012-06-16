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Yaşam

İlk ressamlar Neandertaller mi?

Amerikan bilim dergisi Science'da yayımlanan bir araştırma, Neandertallerin şimdiye kadar keşfedilmemiş sanatsal bir yanlarının olabileceğini ortaya koydu

16 Haziran 2012 18:58

Neandertallerin tarihi, kültürleri ve nasıl yok olduklarıyla ilgili bilim insanları ve arkeologlar uzun yıllardır birçok araştırma yapıyor. Son olarak İspanya'da bir mağarada bulunan kırmızı el izlerinin yaklaşık 40 bin yaşında olduğunun ortaya çıkması, "Bu mağara resimlerini yapanlar Neandertaller miydi?" sorusunu gündeme getirdi.

İtalya'nın kuzeyindeki 11 mağarada bulunan resimlerini en yeni tekniklerle inceleyen uzmanlar, resimlerden birinin çok büyük olasılıkla 40 bin 800 yıldan daha eski bir tarihte yapıldığını tespit etti.
Resimlerin bu denli eski olması, Neandertaller tarafından yapılmış olabileceklerini gösteriyor.

Barcelona Üniversitesi'nden Profesör Joao Zilhao mağara resimlerini yapanların Neandertaller olduğuna dair ellerinde kesin kanıt olmamakla birlikte, büyük ihtimalle resimlerin onlar tarafından yapıldığını düşündüklerini kaydetti.

Neandertallerin kemik ve deniz kabuklarından takı yaptıklarının bilindiğine işaret eden Zilhao "Avrupa'nın ilk ressamları olduklarının ortaya çıkması hiç de şaşırtıcı olmaz" şeklinde konuştu. (Deutsche Welle Türkçe)

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