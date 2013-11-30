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Kültür-Sanat

Renkli merdivenler film oluyor

Merdiven boyama eylemi kısa metrajlı filme dönüşüyor. Film, gökkuşağı merdivenlerini ve arkasında yatan mesajı daha geniş ve uluslararası bir kitleye duyurmayı amaçlıyor

30 Kasım 2013 17:08

Cihangir’de başlayan ve Türkiye’ye yayılan merdiven boyama eylemi kısa metrajlı filme dönüşüyor. Kolektif bir ruhla şenlenen merdivenlerin, filmi de kolektif bir yöntemle oluşuyor. Filmin Amerikalı prodüktörü Brittany Koteles ve yarı Türk yarı Katalan yönetmeni Denis İleri internet üzerinden toplanacak yardımlar ile filmi hayata geçirecek.

Film, gökkuşağı merdivenlerini ve arkasında yatan mesajı daha geniş ve uluslararası bir kitleye duyurmak amacıyla Barselona’da çekilecek. İleri, bu projeyi Akdeniz’in iki ucundaki kültürler arasında bir köprü kurmanın da bir yolu olarak görüyor. Gezi Parkı protestoları günlerinde sesleri kesilmeye çalışan topluluklara “hikayeleniz anlatılıyor” demek istediğini söylüyor, “O hikayeyi Barselona’dan başlayarak daha da yaymak istiyoruz.”

Film konusunu İleri, şöyle anlatıyor:

zete.com'da yer alan habere göre, Diren Merdiven, yaşanmış bir olaya – bir gece mahallesindeki merdivenleri gökkuşağının renklerine boyayan emekli bir adamın hikayesine – dayanan kısa metrajlı film. O emeklinin küçük sanatsal girişimi birden mahallesinin sevinç kaynağı olur – hem İstanbullular hem de turistler hayranlıkla merdivenlere akın ederler.

Ama birkaç gün sonra, merdivenler belediyenin işçileri tarafından tekrar o çirkin gri renge boyanıp eski cansız haline döndürülür. İşte bu olay komşuların ve çevredeki insanların isyan etmelerine neden olur ve bir anda Gezi ve Taksim direnişleriyle özdeşleştirilip “diren merdiven” (#direnmerdiven) adıyla sosyal medyada muazzam yankı uyandırır.

Ve o noktadan itibaren önce İstanbul’un diğer bölgelerinde va daha sonra da tüm Türkiye’de insanlar merdivenleri bu olaya tepki olarak ve dayanışma için rengarenk boyamaya başlarlar. Bu muhtemelen, tarihin en renkli direnişidir.”

 

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