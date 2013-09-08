Merdiven boyamaya 30'ar TL para cezası

İzmit'te hafta başında başlayan ve zaman zaman polisin müdahalesine rağmen bazı bölgelerdeki merdivenlerin 5 kez boyanıp belediyece tekrar griye boyama mücadelesi devam ederken, zabıta para cezasını devreye sokarak merdiven boyayanlara 30'ar lira para cezası kesmeye başladı.

Yuvam Akarca Konutları Sefa Sirmen Caddesi üzerinde bulunan C 2-4 bloklarının yanındaki merdivenler boyandı. Bu semtte oturan gençler ellerine fırçaları alarak boyama işlemini gerçekleştirdikten bir süre sonra da olay yerine İzmit Belediyesi Zabıta ekipleri geldi. zabıta ekipleri merdivenleri boyayan gençlere herhangi bir müdehalede bulunmazken, isimlerini alıp kabahatler kanununa göre 30'ar TL para cezası uygulanması için zabıt tuttu.Merdivenleri boyadığı tespit edilen E.G., U.A. ve C.G. adlı gençler hakkında tutulan 30'ar TL'lik para cezasının daha sonra İzmit belediyesi Meclisi'nde görüşülüp ceszanın uygulanıp uygulanmayacağına karar verilecek.

İzmit'te daha önce de merdivenleri boyamak isteyen 6 kişi gözaltına alınmıştı.