Fındıklı merdivenleri tekrar renklendi ama...

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İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde, gök kuşağı rengine boyanan Fındıklı merdivenlerinin tekrar "gri"ye boyanmasına gelen tepkilerin ardından Beyoğlu Belediyesi merdivenleri boyadı.

Karaköy’de yaşayan 64 yaşındaki orman mühendisi Hüseyin Çetinel tarafından gökkuşağı rengine boyanan Fındıklı Merdiveni yeniden griye boyanmasının ardından tekrar renklendi.

Çetinel'in 4 gün boyunca boyadığı merdivenler dün griye boyanmıştı.

Merdivenlerin eski rengine döndürülmesi, sosyal medyada büyük tepki uyandırırken, Vagus TV’ye konuşan Beyoğlu Belediye Başkanlığı Basın Danışmanı Ali Yiğit, konudan bu sabah haberi olduğunu, Fen İşleri ile görüştüğünü ancak henüz net cevap alamadığını, bu boyama işleminin Belediye tarafından yapılıp yapılmadığını henüz net olarak bilemediklerini belirtmişti.

Beyoğlu Belediye Başkanı’ndan ilk 'gri' açıklaması

Beyoğlu Belediyesi Başkanı Ahmet Misbah Demircan, Fındıklı merdivenlerinin “gri”ye boyanması konusunda, Twitter hesabından önceki gece de konuyla ilgili şunları yazdı:



“Fındıklı Cihangir arasındaki merdivenlerin rengarenk boyanması orijinal ve güzel bir proje Şahsen bu projeyi hem bu merdivenlerimizde hem de Beyoğlu'ndaki başka merdivenlerimizde uygulayabileceğimizi düşünüyorum.

Buna karşılık, süreçleri tamamlanmamış orada yaşayanlara sunulmamış bir projeyi uygulamak en azından şık olmaz.

Bir vatandaşımız şahsi bir karar almış böyle güzel bir projeyi Beyoğlu'a kazandırmış bulunuyor. Lakin ciddi bir usul hatası yapılmış.

Belediyeye müracaat edilmediği gibi orada yaşayan vatandaşlarımıza da proje aktarılmamış, mahalleli ve kurallar ihmal edilmiştir.

Bunun içindir ki belediye birimlerimize şikâyetler yapılmış, bu şikâyetleri dikkate alan arkadaşlarımız renkleri kapatmak zorunda kalmıştır.

Renkli Merdivenlerle ilgili ön çalışmalarımızı tamamladık. Mahalleliyle bir araya gelip konuyu tartışacak, minik bir plebisit yapacağız.

Benim oyum evettir. Mahalle sakinlerimizin de öyle olacağını umuyorum. Beyoğlu'nda renkli merdivenler dönemi başlayacak diyebilirim.

Böyle güzel projeleri olanlar lütfen benimle ya da belediyemizle irtibata geçsinler. Vatandaşımızdan kabul alalım uygulayalım.”

'İnsanlar gülümsesin diye yaptım'



Merdivenleri boyarken, ilhamını güneş ışınlarının deniz tabanına bıraktığı gökkuşağıvari izlerden aldığını söyleyen Çetinel’in merdivenleri temizlemesi ve boyaması 1 hafta sürmüştü. Merdivenlerin boyanmasını CNN Türk'e değerlendiren Çetinel, "Çok üzülüyorum. Üzüntüden başka bir şey yok. Çok kötü oldu. Dün akşam pırıl pırıldı. Damatlar ve gelinler gelip fotoğraf çektiriyordu. Bir sürü insan fotoğraf çektirip paylaştı, yüzlerinde bir gülümseme gördüm bu beni mutlu etti.

Üzerinde tek bir rakam, harf, sembol ya da bir reklam yok. Basın mensupları, bazı resimler çektiler. Elimde boya kutusu vardı. Onu dahi ters çevirdim. Hangi firmanın boyası olduğu anlaşılmasın diye.

Şehirde bir güzellik olsun diye yaptım. Daha renkli bir İstanbul olur diye düşündüm. Bir örnek yapmak istedim. Belediyeden kimse gelmedi. Kimse ‘Niye bunu boyadın, şöyle yapsaydın daha iyiydi. Boyadığın yerleri eski haline getir ya da kardeşim sana ceza yazıyoruz’ demedi” ifadelerini kullandı.