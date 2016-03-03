T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

“Renault'da işçilerin temsilci seçmesi bile engelleniyor”

Şükran Soner: Reno işçileri dört koldan saldırı altında

03 Mart 2016 11:11

Şükran Soner*

12 Eylül’ün sendikal yasaklara ilişkin zincirlerinin kırılmasında, 32 yıl sonra sendika seçme hakkını kullanmada ilk başarılı sonuca ulaşabilen Reno işçileri, cezalandırma, caydırmaya yönelik dört koldan saldırı altında.

5 binden çalışandan 4 bininin üyesi olduğu DİSK’e bağlı Birleşik Metal İş’in işyerinde temsilci seçebilmesi bile engellendi. Geçen yılın 5 Mayıs’ında başlayan büyük direnişler sonrası varılan anlaşmada yer alan işçi haklarının iyileştirilmesi sözlerine uyulmadı. Asgari ücretin yükseltilmesi sonrası işkolu için çok düşük kalan ücretlerin en küçük bir iyileştirilmesine dahi onay verilmedi.

MESS’in baskısı ile eski sendikanın 14 ay daha yürürlükte tutulacak sözleşmesinin üstünde bir hak verilmemesinde dayatılıyor. İşçiler çok yönlü, boyutlu baskılarla seçtikleri sendikadan istifaya zorlanıyorlar. Saray’a kadar uzandığı açıklanan yakın tarihli görüşmelerle oluşturulan baskı çemberinin son halkasında, dün kesinleşmemiş sayılarla işçi çıkarılması cezalandırılmaları yanında, soruşturma, ifade alınması uygulaması adı altında işten uzaklaştırmalar ile polis sorgulamaları, gözaltına alınmalar yaşandı.

Reno işverenliği çoğunluk işçinin yeni sendika seçmesi gerçeği karşısında işçilerin hakları için en azından temsil boyutunda adımlara onay vermişken gelen cezalandırılmaların 32 yıldır işçi sınıfı, sendikaları zincirlere bağlamış yasaklı düzenin kırılabileceği korkusu ile cephe ittifakı boyutunda gündeme sokulduğu gerçeği ortaya çıkıyor.

Reno’da işçinin şeytanın bacağını kırarak sendika değiştirme hakkını kullanabilmesinin kalıcı, olumlu örnek oluşturabilmesi halinde çok kısa süreçte diğer işyerleri, ülkeye yayılması kaçınılmaz olacak. Ülke çapında ağır yasaklı düzen içinde, iş güvencesi, can güvenliği bile olmayan çok düşük ücretli çalıştırmalar düzeni kırılacak. Sendikacılığı kirleten, işçi haklarını dibe vurduran düzen sallanacak. Toplumun ne işe yaradığını bile unuttuğu sendikal haklar üzerinden oynanan kirli oyunların, yasaklı düzenin korunması savaşlarının, Reno’da yaşanan örneklerinden dersler alma çabası yarına...

* Şükran Soner’in bu yazısı Cumhuriyet Gazetesi’nde yayımlanmıştır 

ETİKETLER

Renaultşükran sonersendikamibbirleşik metal iş

İlgili Haberler

Renault 3 yöneticisini Fransa'dan Bursa'ya gönderdi

Oyak Renault, iş bırakma eylemlerinin sona erdirilmesi için Fransa’dan 3 yöneticisini Bursa’ya getirdi

Renault'dan grev açıklaması: Türkiye için tehdit, yatırımlarımızı gözden geçirebiliriz

Renault Avrasya Bölge Başkanı: Bu konu ilerleyebilmemiz açısından bir problem teşkil ediyor

TOFAŞ'ta zafer işçilerin, sıra Renault'da!

Türk Metal gidecek, işten çıkarma olmayacak, ücret artışı yapılacak, TOFAŞ işçileri Renault'daki görüşmelerin sonucunu bekliyor

Asgari ücretin 1300 liraya yükselmesi üzerine Renault işçilerinden zam talebi

Fabrika yönetimi: Bu parayı devlet verdi. Eğer devletin bize teşviki olursa biz de size bu parayı yansıtırız

Oyak Renault'da üretim durduruldu, işten çıkarmalar başladı

Üç vardiyanın çalıştığı fabrikada, günde 1300 otomobil üretiliyor

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24