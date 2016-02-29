Oyak Renault'da üretim durduruldu, işten çıkarmalar başladı

Bursa'daki Oyak Renault Fabrikası'nda teknik arıza gerekçesiyle, dün gece ve bu sabahki vardiyaları çalıştırılmadı. Birleşik Metal Sendikası Bursa Temsilcisi Ayhan Ekici, telefon ile 15 işçinin işten çıkarıldığının kendilerine tebliğ edildiğini söyledi.

Radikal’in haberine göre, Bursa'da Organize Sanayi Bölgesi'nde fabrikası bulunan ve günde 1300'e yakın otomobilin üretildiği Oyak Renault 'ta yönetim tarafından, dün geceki ve bu sabah yapılması gereken üretim, teknik arıza gerçekçe gösterilerek yapılamadı. Alınan bu karar işçilere SMS ile bildirildi.

Birleşik Metal Sendikası Bursa Temsilcisi Ayhan Ekici, Oyak Renault Yönetimi'nin üretimi durdurman nedeninin farklı olabileceğini söyledi. Ekici, kendilerine ulaşan bilgiye dayanarak 15 işçinin cep telefonu ile aranarak çıkartıldıklarının kendilerine tebliğ edildiğini anlatırken, "Yönetim, asgari ücretteki artışın kendilerine yansıması ve geçtiğimiz mayıs ayında yapılan eylemler sonrası kendilerine verilen sözlerin yerine getirilmemesini protesto eden işçileri çıkartıyor. Şu anda 15 olan bu sayı sürekli artıyor" dedi.

Bu arada 4 bin 800'ü 'mavi yakalı' olmak üzere yaklaşık 6 bin işçinin çalıştığı Oyak Renault Fabrikasında üç vardiya olarak gerçekleştirilen çalışma ile günde ortalama bin 300'e yakın otomobil üretiliyor.

HER YER RENO, HER YER DİRENİŞ... Posted by Metal İşçilerinin Sesi on Monday, 29 February 2016

Asgari ücret krizi

Oyak Renault işçileri, asgari ücretin 1300 liraya çıkarılmasının üzerine ücretlerinde zam talebinde bulunduğu belirtilmişti. Fabrika yönetiminin işçilere "Asgari ücretteki zammı devlet yaptı. Eğer devletin bize teşviki olursa biz de size bu parayı yansıtırız" dediği öne sürülmüştü.