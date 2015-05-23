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TOFAŞ'ta zafer işçilerin, sıra Renault'da!

Türk Metal gidecek, işten çıkarma olmayacak, ücret artışı yapılacak, TOFAŞ işçileri Renault'daki görüşmelerin sonucunu bekliyor

23 Mayıs 2015 03:35

TOFAŞ'ta bir haftadır süren iş bırakma eylemi, işverenin işçilerin taleplerini kabul etmesi sonrasında sona erdi. Son zamanların en etkili işçi direnişlerinden birinin yaşandığı fabrikada, kazanan işçiler oldu.

soL Haber Portalı'nın haberine göre, görüşme sona erdi. İşçi temsilcileri görüşmede kabul edilen maddeleri işçilere açıkladı.

Fabrika önünde bekleyen işçilere bir açıklama yapan işçi temsilcisi kabul edilen maddeleri şöyle açıkladı:

- Türk Metal gidecek. Gitmese de içimizden seçtiğimiz arkadaşlar temsilci olacak. Onlara söz hakkı tanımayacağız. Türk Metal devri kapandı.

- Eylem sebebiyle tek bir arkadaşımızın dahi işine son verilmeyecek.

- Pazartesi iş başı yapılırsa bin lira alacağız. Ramazan ayına kadar bir iyileştirme düşünülüyor. Kesin bir miktar söylenmiyor. Saat ücretine değil prim olarak ve yıllık (bin lira da olabilir 3 bin lira da olabilir) senede 2 kez ödenecek.

Açıklama sonrası işçiler kutlamaya başladı. "Türk Metal baksana, kaç kişiyiz saysana" sloganları atıldı. TOFAŞ işçileri kazanımlara rağmen, Reno'daki görüşmelerin sonucunu bekleme kararı aldı. 

 

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