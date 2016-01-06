Asgari ücretin 1300 liraya yükselmesi üzerine Renault işçilerinden zam talebi

OYAK Renault işçileri asgari ücretin 1300 liraya çıkarılmasının üzerine ücretlerinde zam talebinde bulunduğu belirtildi. Asgari ücrete yapılan zammın ardından işçilerin 10 yıllık çalışanların ücretinin dahi asgari ücret seviyesinde kaldığına dikkat çektiği belirtildi.

Fabrika yönetiminin işçilere "Asgari ücretteki zammı devlet yaptı. Eğer devletin bize teşviki olursa biz de size bu parayı yansıtırız" dediği öne sürüldü.

2015'in mayıs ayında Bursa'da OYAK Renault işçileri bağlı oldukları Türk Metal Sendikası'nı farklı sözleşme imzalamakla suçlayıp çalıştıkları fabrikada iş bırakma ve işyerinden ayrılmama eylemi başlatmıştı.

Evrensel’in haberine göre işçiler vardiya çıkışlarında yaptıkları eylemlerle ek zam talep etti. Eylemde sık sık “Farklar hakkımız söke söke alırız” sloganını atan işçiler, ıslık ve alkışlarla servislere bindi. Türk Metal’den istifa ederek Birleşik Metal-İş Sendikası’nda örgütlenen işçiler, Birleşik Metal-İş yönetiminde de taleplerine uygun adım atmasını bekliyor.

Devletin teşviki bekleniyor

Asgari ücrete yapılan zammın dahi yetersiz olduğunu söyleyen Renault işçileri, “Yaptığımız iş çok ağır ve şu anda 8 ile 10 yıllık işçi arkadaşlarımız bu zamma göre yeni giren işçilerle aynı ücreti alacaklar. Yani asgari ücret seviyesinde ücret alacak. Biz ücreti düşük olanların niye yükseldiğine itiraz etmiyoruz. Hatta yetersiz buluyoruz. Sadece ortada bir haksızlık var ve metal işkolunda bir iyileştirme yapılmasını istiyoruz” dedi.

Fabrika yönetiminin “Bu parayı devlet verdi. Eğer devletin bize teşviki olursa biz de size bu parayı yansıtırız” dediğini aktaran işçiler, patronun ek zamma sıcak bakmadığını, hükümetin de işçiler emekli olduğunda ödeyeceği maaş artacağı için ek zam istemediğini belirtti. İşçiler bu nedenle taleplerinin hayata geçmesi için kararlı bir mücadele verilmesi gerektiğini söyledi.

“Beklemekle olmaz”

Eylemlerle birlikte fabrikada çok işi bir atmosfer oluştuğuna dikkat çeken bir Renault işçisi, “Bazı temsilciler Renault yönetiminin bekleyelim diyor. Ama biz sıcağı sıcağına olmasını istiyoruz. Bu eylemleri 3 ay sonra yaparsak bir şey elde edemeyiz. Patronun taleplerimizi görmesi için ses çıkarmaya ve mücadele etmeye devam edeceğiz” dedi.

Üyesi oldukları Birleşik Metal-İş Sendikası’ndan da bu konuda bir çalışma sürdürmesini ve işçilerin talepleri doğrultusunda adım atmasını beklediklerini ifade eden bir başka işçi ise “Birleşik Metal-İş ile görüştük. Bu hafta sonu kurulları toplayarak bir karar alacaklarını aktardılar. Bize asgari ücret zammı sonrası ek zam için bir adım atacakları bildirildi” dedi.