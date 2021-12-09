Rektör Naci İnci'den kendisine sırtlarını dönen 16 Boğaziçi akademisyeni hakkında suç duyurusu

Cumhurbaşkanı RecepTayyip Erdoğan tarafından görevden alınan Melih Bulu’nun ardından Boğaziçi Üniversitesi’ne rektör olarak atanan Naci İnci, bu kez de kendisine sırtlarını dönerek eylem yapan 16 akademisyen hakkında suç duyurusunda bulundu. İnci, daha önce de iki öğrenci hakkında suç duyurusunda bulunarak tutuklanmalarına neden olmuştu.

Cumhuriyet gazetesinde yer alan habere göre, İnci’nin avukatı aracılığıyla savcılığa sunulan suç duyurusu dilekçesinde, akademisyenlerin her iş günü gerçekleştirdikleri nöbet eylemleri sonrasında izinsiz olarak “Kayyumluk” afişi astıkları ve üniversite içinde gerçekleştiren sırt dönme nöbeti sırasında toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununu ihlal ettikleri iddia edildi.

Rektörlük protestosu eylemlerine katılan Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri Enis Berke Gök ve Caner Perit Özen, İnci’nin şikâyeti sonrası tutuklanmıştı.

Boğaziçi Akademisyenleri, direnişlerini bugün de sürdürdü. 340. gününü geride bırakan Boğaziçi Üniversitesi Akademisyenleri, "Nöbeti no. 229. Direnişin 49. haftası/340.günü" notuyla fotoğraf paylaştı.

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