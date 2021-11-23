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Rektör Naci İnci istemişti: 6 Boğaziçi Üniversitesi öğrencisine okuldan uzaklaştırma cezası

23 Kasım 2021 14:56

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kararıyla Melih Bulu'nun ardından Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğüne Naci İnci'nin atanmasını protesto eden 6 öğrenciye İnci'nin talebiyle Fen-Edebiyat Fakültesi Disiplin Kurulu tarafından okuldan uzaklaştırma cezası verildi.

Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri 4 Ekim'de Bulu'nun ardından rektörlüğü Naci İnci'nin atanmasını protesto etmişti. Polisin müdahale ettiği protestolarda gözaltına alınan 2 Boğaziçi öğrencisi tutuklanmış, 12 öğrenci ise adli kontrol ve yurt dışı yasağıyla serbest bırakılmıştı. 

Boğaziçi Üniversitesi'nde 4 Ekim günü düzenlenen protestolara katılan 6 öğrenciye Rektör Naci İnci'nin talebiyle Fen-Edebiyat Fakültesi Disiplin Kurulu tarafından okuldan uzaklaştırma cezası verildi.

 

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