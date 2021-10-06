Boğaziçi Üniversitesi'nde gözaltına alınan öğrencilerden 2'si tutuklandı!

Boğaziçi Üniversitesi'nde Rektörlük binası önündeki eylemler nedeniyle gözaltına alınan ve tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen 3 öğrenciden 2'sinin tutuklanmasına karar verildi.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Melih Bulu'nun ardından rektörlüğe atadığı Prof. Dr. Naci İnci'ye karşı eylemler devam ederken, pazartesi günü 10 öğrenci gözaltına alınmıştı.

3 öğrenci geceden serbest bırakılırken, 7 öğrenci savcılığa sevk edilmişti. Bugün 7 öğrenciden 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılması, 3 öğrenci tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edilmişti.

Akşam saatlerinde tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilen öğrencilerden 2'sinin tutuklandığını duyurdu. 5 öğrenci adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Naci İnci şikayette bulunmuş!

İnci, Boğaziçi Üniversitesi'ndeki protestolarla ilgili 14 üniversite öğrencisi hakkında tehdit, hakaret, mala zarar verme, görevi yaptırmamak için direnme, Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet suçlarından ihbarda bulundu.

Dilekçede, öğrencilerin, üniversite yönetiminin onur, şeref ve saygınlığını ihlal ettiğini savunan İnci, "Kayyuma geçit yok", "Kayyuma nakka" pankartlarını belirtilen suçlara delil olarak gösterdi.

Şikayet dilekçesinde, İnci'nin makam aracının önünün kesildiği ve kendisine hakaret edildiği iddia edilirken savcılığa, öğrencileri bu suçlardan cezalandırmak için kamu davası açılması talep edildi.