Rektör Naci İnci'nin suç duyurusunda bulunduğu 5 Boğaziçi Üniversitesi öğrencisinin "ev hapsi" istendi

Cumhurbaşkanı RecepTayyip Erdoğan tarafından Melih Bulu’nun görevden alınmasının ardından Boğaziçi Üniversitesi’ne rektör olarak atanan Naci İnci’nin suç duyurusu üzerine 5 öğrenci “ev hapsi” istemiyle mahkemeye sevk edildi.

Evrensel’de yer alan habere göre, Boğaziçi Üniversitesi’ne ikinci “kayyım rektör olarak atanan’ Naci İnci’nin suç duyurusu üzerine 5 öğrenci Çağlayan’da bulunan İstanbul Adliyesi’nde savcılığa ifade verdi. Öğrenciler, “ev hapsi” istemiyle mahkemeye sevk edildi.

6 Ekim'de de Rektör Naci İnci’nin şikâyetiyle gözaltına alınan 7 Boğaziçi öğrencisinden 2'si tutuklanmıştı. Dün ise kayyum rektör Naci İnci’nin rektör vekilliği yaptığı dönemde hukuksuz bir şekilde üniversitedeki görevine son verilen Akademiysen Can Candan’ın üniversiteye girmesi ve açık ders vermesi güvenlik görevlileri tarafından "rektörlüğün talimatı" denilerek engellenmişti.

Boğaziçi Üniversitesi’nde okuyan 5 öğrenci, atanmış rektör Naci İnci'nin suç duyurusu üzerine ifade verdikleri savcılık tarafından “ev hapsi” istemiyle mahkemeye sevk edildi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından Bağaziçi Üniversitesi’ne ikinci kayyum rektör olarak atanan Naci İnci’nin suç duyurusu üzerine 5 öğrenci Çağlayan’da bulunan İstanbul Adliyesi’nde savcılığa ifade verdi. Öğrenciler, “ev hapsi” istemiyle mahkemeye sevk edildi.

6 Ekim'de de kayyum rektör Naci İnci’nin şikayetiyle gözaltına alınan 7 Boğaziçi öğrencisinden 2'si tutuklanmıştı. Dün ise kayyum rektör Naci İnci’nin rektör vekilliği yaptığı dönemde hukuksuz bir şekilde üniversitedeki görevine son verilen Akademiysen Can Candan’ın üniversiteye girmesi ve açık ders vermesi güvenlik görevlileri tarafından "rektörlüğün talimatı" denilerek engellenmişti.