Rekabet Kurumu'ndan 8 eczacı odasına soruşturma

Rekabet Kurumu, Türk Eczacılar Birliği ile 7 eczacı odası hakkında reçetelerin tek elden dağıtımı iddiasıyla soruşturma açtı.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Sosyal Güvenlik Kurumu ile Türk Eczacıları Birliği arasında 1 Şubat 2012'de imzalanan "Sosyal Güvenlik Kurumu Kapsamındaki Kişilerin Türk Eczacıları Birliği Üyesi Eczanelerden İlaç Teminine İlişkin Protokol" ve buna bağlı işlemlerle reçetelerin tek elden dağıtımı ve belirlenen sıra-limit dahilinde eczaneler arasında paylaştırılması sağlanarak rekabetin ihlal edildiği iddiası, Ankara 9. İdare Mahkemesinin kararı üzerine yeniden değerlendirildi.

Hürriyet’in haberine göre, yapılan araştırmalar doğrultusunda 19 Şubat 2014'te verilen karar aleyhine açılan dava sonucunda iptal edilen karara ilişkin bilgileri müzakere eden Kurul, Türk Eczacıları Birliği, İzmir 3. Bölge Eczacı Odası, Adana Eczacı Odası, Bursa Eczacı Odası, Adıyaman Eczacı Odası, Antalya Eczacı Odası, Uşak Eczacı Odası ve Giresun Eczacı Odası hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.

Öte yandan, haklarında soruşturma yürütülen Türk Telekomünikasyon AŞ'nin sözlü savunma toplantısının 25 Mayıs'ta, Yemek Sepeti Elektronik İletişim Tanıtım Pazarlama AŞ'nin sözlü savunma toplantısının ise 31 Mayıs'ta yapılacağı duyuruldu.