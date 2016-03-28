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Sağlık

SGK protokolü 31 Mart'ta bitiyor; 24 bin 500 eczanenin nasıl ilaç alacağı belirsiz

İstanbul Eczacı Odası: Yaşanacak kaosun sorumlusu biz değiliz

28 Mart 2016 16:43

Eczacılar ile SGK arasındaki protokol 31 Mart'ta son buluyor. Bu tarihten itibaren hastaların Türkiye çapındaki 24 bin 500 eczaneden nasıl ilaç alacakları ise hala belirsiz. İstanbul Eczacı Odası'ndan yapılan açıklamada "Yaşanacak kaosun sorumlusu biz değiliz" dendi. Eczacılar 'Sağlıkta Dönüşüm Projesi'nin uygulamalarındaki zorlukların göz önüne alınarak yenilenmesini istiyor.

CNN Türk'te yer alan habere göre, ilaç fiyatlarının 'Sağlıkta Dönüşüm Projesi' uygulamaya girdiğinden bu yana 572 kez düşürüldüğünü ve artan masrafları karşısında gelirlerinin azaldığını belirten eczacılar, protokolün bu esaslar gözönüne alınarak yenilenmesini istiyor. Eczacılar, SGK ile Ocak ayında 3 aylık geçici protokol imzalamıştı. Türkiye Eczacılar Birliği (TEB) yetkilileri, SGK yetkilileri ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Süleyman Soylu ile görüşmüş ancak taleplerinin Ekonomi Koordinasyon Kurulu tarafından bütçe açısından değerlendirilerek onaylanması gerektiği yanıtını almışlardı. Eczacılar talepleriyle ilgili bir sonuca ulaşamadılar ve imzalanan geçici protokol de 4 gün sonra (31 Mart) son buluyor.

İstanbul Eczacı Odası Başkanı Cenap Sarıalioğlu ve yönetim kurulu üyeleri, ekonomik taleplerin karşılanmadığı bir sözleşmeyi eczacıların imzalamayacağını ve 31 Mart sonrası ilaçta yaşanacak kaosun sorumlusunun eczacılar olmayacağını belirtti.

İstanbul Eczacı Odası'nda düzenlenen basın toplantısında konuşan Cenap Sarıalioğlu, 13 bin eczanenin batma noktasında olduğunu ifade ederek "80 milyon sigortalıya sunulacak ilaç hizmetinin sağlıklı yürümesi ve 24 bin 500 eczanenin 71 bin çalışanıyla ayakta kalabilmesi adına istenen iyileştirme talebi için, Ekonomi Koordinasyon Kurulu'ndaki Bakanlarımızın bütçeyi bahane etme lüksleri yoktur" dedi.

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