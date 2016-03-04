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Sağlık

İstanbul'da eczaneler, saat 00.00'dan sonra kepenk uygulamasına geçiyor

İstanbul Eczacı Odası Başkanı: Uygulamayla ilgili hastalar ve hasta yakınlarından anlayış bekliyoruz

04 Mart 2016 13:00

İstanbul'daki nöbetçi eczanelerin peş peşe soyulmasının ardından İstanbul Eczacı Odası, güvenlik önlemi olarak nöbetçi eczanelerin saat 00.00'dan sonra kepenk arkasından hizmet vereceğini açıkladı. 

Hürriyet'te yer alan habere göre; yapılan açıklamada, "Son günlerde nöbetçi eczanelerimize yönelik arka arkaya saldırılar gerçekleşmiştir. Konuyla ilgili yönetim kurulumuzun yetkililerle yaptığı görüşmeler devam etmekte olup, ek güvenlik önlemlerine yönelik çalışmaları sürmektedir.

Nöbetçi eczaneler, tüm gece boyunca kesintisiz hizmet vermekte olup, "Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmelik"in 35/5 maddesi gereğince gece nöbet tutan eczanelerin gece boyunca kapılarının açık olması zorunluluğu bulunmamaktadır. Artan saldırıları da göz önünde bulundurarak, nöbetçi eczanelerimizin saat 00.00'ten sonra eczane kepenklerinin arkasından hizmet vermeleri, eczacılarımız ve eczane çalışanlarımızın can güvenliği açısından önemlidir. İstanbul Eczacı Odası tarafından, hastalarımızı bu uygulamayla ilgili bilgilendirmeye yönelik cam afişi hazırlanmış olup, tüm eczanelerimize dağıtımı yapılacaktır" denildi. 

İstanbul Eczacı Odası Başkanı Zafer Cenap Sarıalioğlu da yaptığı yazılı açıklamada, uygulamayla ilgili hastalar ve hasta yakınlarından ı anlayış beklediklerini belirtti.

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