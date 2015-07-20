Artık kanser ilaçları eczanede satılmayacak

Damardan alınan 178 kanser ilacı bugünden itibaren eczanelerde satılmayacak. Hastalara tedavi gördükleri hastanelerde miligram bazında ilaç verilerek, ilaçların hastanın boy ve kilosu hesaplanarak hazırlanması hedefleniyor.

Milliyet’ten Abdullah Karakuş’un haberine göre; hesaplama işlemini otomatik ilaç hazırlama robotları gerçekleştireceği uygulama ile hasta, tedavi gördüğü hastanede ilacını steril ortamda ihtiyacı olduğu oranda alabilecek. Kemoterapinin yan etkisi olan mide bulantısı ve ağrı ilaçlarının da reçetesiz olarak hastaneden anında karşılanması planlanıyor.

Devlet hastanelerinde ilaç temini açısından sıkıntı yaşanmayacağı, ancak üniversite hastanelerinin durumunun tartışmaya açık olduğu belirtildi. Türkiye’deki tüm devlet hastaneleri kanser ilaçlarının temini için SGK’dan bir yıllık 100 milyon TL’lik ek bütçe alarak ilaçların stoklamasını yaptı. Ancak borçlarını ödeyemediği için birçok üniversite hastanesi ilaç depolarından ilaçları alamıyor.

Müezzinoğlu: Üniversite hastaneleri uygulama dışı bırakılmalı

Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Gümülcine’de yaptığı açıklamada, uygulamanın hem hastaların konforu hem de kamu tasarrufu için alındığını söyledi. “İlaç bulunamıyor” tartışmalarının üniversite hastanelerinden kaynaklandığını belirten Bakan Müezzinoğlu şu açılamalarda bulundu:

“Bazı üniversiteler içinde bulundukları ekonomik sorunlar nedeniyle ilaç depolarından ilaç satın alamıyorlar. Sorunun bir an önce çözülmesi gerekir ya da hastaların mağdur olmaması için üniversite hastanelerinin uygulama dışında bırakılması gerekir” dedi. Müezzinoğlu, “Kanser hastaları, eczane eczane gezip kanser ilacı aramayacak. Hasta, tedavi gördüğü hastanede ilacını steril ortamda ihtiyacı olduğu oranda alabilecek. Kemoterapinin yan etki, bulantı ve ağrı ilaçları da reçetesiz hastaneden karşılanacak” dedi.

Bugüne kadar hastalar eczanelerden soğuk zincir taşımadan ilaçlarını alıyorlar, fazla kalan ilaçlar çöpe atılıyordu.

Yeni uygulama ile hastaya özel ilaç hazırlanacak, aynı kutudan fazla kalan ilaç o gün kemoterapi gören diğer hastaya uygulanacak. Böylelikle kamu yüzde 20 oranında ilaç tasarrufu sağlayacak.

Devlet damardan alınan kanser ilaçlarına yılda 400 milyon TL ödeme yapıyor. Yeni uygulama ile 20 milyonluk tasarruf sağlanması bekleniyor.