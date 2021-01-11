Rekabet Kurulu'ndan Facebook ve WhatsApp hakkında soruşturma: Verilerin paylaşılması zorunluluğu durduruldu

Rekabet Kurulu, WhatsApp'ın gizlilik politikalarıyla ilgili güncellemesinin ardından Facebook ve WhatsApp hakkında resen soruşturma başlattırken, uygulamanın verilerinin paylaşılması zorunluluğunu durdurdu.

Çevrimiçi mesajlaşma uygulaması WhatsApp, 4 Ocak’ta ‘gizlilik ilkesi’ni güncelledi. Yeni güncellemeyle, önemli kişisel bilgilerin de Facebook’a ait şirketlerle paylaşılmasını içeren koşulların onayı için kullanıcılara 8 Şubat’a kadar süre verildi. Bu kuralın AB ülkeleri için geçerli olmadığı açıklandı. Türkiye’deki kullanıcıların WhatsApp kullanımına devam etmesi için belirlenen tarihe kadar güncellenen koşullara onay vermesi gerektiği belirtildi.

WhatsApp'ın tepki toplayan kararının arından Rekabet Kurulu, WhatsApp ve Facebook hakkında 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 6. maddesinin ihlal edip edilmediğinin tespiti amacıyla resen soruşturma başlattı.

Resen açılan soruşturma sonunda WhatsApp verilerinin paylaşılması zorunluluğu durduruldu.

Rekabet Kurulu'ndan konuya ilişkin yapılan açıklama şöyle:

"Rekabet Kurulu’nun 11.01.2021 tarihli ve 21-02/25-M sayılı kararıyla, WhatsApp kullanıcılarına getirilen veri paylaşma zorunluluğu hakkında Facebook Inc., Facebook Ireland Ltd., WhatsApp Inc. ve WhatsApp LLC (hepsi birlikte “Facebook” olarak anılacaktır) hakkında 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 6. maddesinin ihlal edip edilmediğinin tespiti amacıyla resen soruşturma açılmıştır.

Bilindiği üzere, son günlerde, WhatsApp kullanıcılarına, WhatsApp kullanım koşullarının ve gizlilik ilkesinin güncelleneceğine ilişkin bilgilendirme yapılmış, söz konusu bilgilendirmede kullanıcıların WhatsApp’ı kullanmaya devam edebilmeleri için WhatsApp verilerinin Facebook şirketleri ile paylaşılmasına onay vermeleri gerektiği, aksi halde 8 Şubat 2021’den itibaren WhatsApp’ı kullanamayacakları belirtilmiştir. Bu haliyle güncelleme, daha fazla verinin Facebook tarafından toplanmasını, işlenmesini ve kullanılmasını içermektedir.

Alınan kararda ayrıca söz konusu uygulamalarının soruşturma sonucunda alınacak nihai karara kadar ciddi ve telafi olunamayacak zararlar doğurma ihtimalini haiz olduğundan 4054 sayılı Kanun’un 9. maddesi çerçevesinde geçici tedbir alınması ve bu kapsamda Facebook’un Türkiye’de, WhatsApp kullanıcılarının verilerinin 8 Şubat 2021 tarihinden itibaren başka hizmetler için kullanılmasına yönelik getirdiği koşulları durdurması ve bu koşulları kabul eden veya bilgilendirmeyi alarak kabul etmeyen tüm kullanıcılara Facebook’un veri paylaşımını içeren yeni koşulları durdurduğunu anılan tarihe kadar bildirmesi gerektiğine karar verilmiştir."

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