Facebook ile veri paylaşımı yapacağını duyuran WhatsApp düşüyor, Telegram ve Signal yükseliyor

T24 Haber Merkezi

Platformlar arası çalışma özelliğine sahip anlık mesajlaşma, arama ve haberleşme uygulaması WhatsApps'ın gizlilik sözleşmesi değişikliğinin ardından Telegram ve Signal'e daha fazla indirilen uygulamalar arasına girdi.

Webtekno'nun haberine göre Facebook, WhatsApp kullanıcılarına kabul etme zorunluluğu bulunan bir bildirim gönderdi. Kişisel bilgilerin Facebook ve şirketleri tarafın kullanılmasını da içeren yeni koşulları kabul etmeyen kullanıcıların WhatsApp hesapları, 8 Şubat sonrası silinecek.

Habere göre Telegram ve Signal, Türkiye'de en çok indirilen uygulamalar arasına girdi. Her iki uygulama da Play Store'da WhatsApp'ı geride bıraktı.

Android'in uygulama mağazası Play Store ve iOS marketi App Store'da WhatsApp alternatifi uygulamalar arasında en dikkat çekenler ise Telegram ve Signal oldu.

"Açık kaynak her zaman daha güvenlidir"

T24'e konuşan bilişim uzmanı Telegram'ın güvenli olmadığını, eski Rus gizli servis çalışanlarınca kurulduğunu, Putin yönetimine yakın bir şirket tarafından yürütüldüğünü hatırlattı.

Telegram'da yazılanların şifresiz biçimde sunucularda kaydedildiğini belirten uzman "Şifreli görüşmeleri her seferinde tekrardan oluşturmak gerekiyor, ve çoğu insan bunu yapmadığı için, içerikler şirketçe okunabiliyor" dedi. WpatsApp'da ise noktadan noktaya şifreleme kullanıldığını belirten bilişim uzmanı, "İçerikler güvenli. WhatsApp ve Facebook ne konuştuğunla değil, kiminle ne zaman kaç kez konuştuğun ve kimleri tanıdığınla" ilgili diye konuştu. "Güvenli iletişimin Signal ile yapılabileceğini" vurgulayan uzman, 'Bilgi paylaşımından kaçmak kolay değil ama açık kaynak her zaman daha güvenlidir. Bilgilerle ne yaptığı görülebilir. Signal açık kaynaktır. Denetime açıktır. WhatsApp vb kapalıdır. Arka planda ne yaptığı görülmez" yorumunu yaptı. Yeni gizlilik sözleşmesi 8 Şubat'ta başlıyor