WhatsApp'tan 'gizlilik sözleşmesi' açıklaması

Facebook'un WhatsApp yöneticisi Will Cathcart, Türkiye dahil birçok ülkede WhatsApp'ın tartışma konusu olan zorunlu güncelleme uygulamasına ilişkin olarak WhatsApp'ın Facebook ile veri paylaşımı uygulamalarını değiştirmeyeceğini belirtti. Cathcart, WhatsApp ve Facebook'un uçtan uça şifreleme yöntemiyle özel mesajları göremediğini hatırlattı.

Facebook'un WhatsApp yöneticisi Will Cathcart, uygulamanın gizlilik sözleşmesi değişikliğinin ardından gelen tepkiler üzerine Twitter'dan yaptığı açıklamada, söz konusu güncellemenin iş iletişimiyle ilgili olduğunu ve WhatsApp'ın Facebook ile veri paylaşımı uygulamalarını değiştirmeyeceğin açıklamasını yaptı. Cathcart, bu güncellemenin kullanıcıların aileleri ve arkadaşları ile kurduğu iletişimi etkilemeyeceğini de savundu.

Yönetici, WhatsApp ve Facebook'un uçtan uça şifreleme yöntemiyle özel mesajları göremediğini hatırlatırken, uçtan uça şifreleme teknolojisine bağlı olduklarını ve tüm dünya üzerinde bu teknolojinin geliştirilmesini savunacaklarını belirtti.

Söz konusu güncellemenin şirketlerin iletişimi açısından ele alınması gerektiğini ifade eden Cathcart, yönetici şirketlerin kendilerine gelen mesajları etkin bir şekilde yanıtlayacakları araçlar talep ettiğini, mevcut durumda kullanıcıların WhatsApp üzerinden şirketlerden talep ettikleri şeyleri satın almalarının zor olduğunu ifade etti.

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Cathcart ayrı bir açıklamada söz konusu güncellemenin nedenlerini şöyle anlattı:

"Çoğu insan WhatsApp'ı arkadaşlarıyla ve ailesiyle sohbet etmek için kullanırken, giderek daha fazla insan WhatsApp aracılığıyla işletmelere de ulaşıyor.

Şeffaflığı daha da artırmak ve işletmelerin WhatsApp üzerinden müşterileriyle iletişimlerine yardımcı olmak adına gizlilik politikamızı güncelliyoruz.

Bu sayede, işletmeler ana şirketimiz Facebook üzerinden güvenli hosting hizmeti alma seçeneğine sahip olabilecekler.

Bununla birlikte, WhatsApp üzerinden işletmelerle mesajlaşmayı ya da iletişim kurmayı tercih etmeyen kişiler bu değişiklikten etkilenmeyecek."