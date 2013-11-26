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Redhack soruşturmasında tutuklama yok

Barış Atay ve 8 kişinin daha önce serbest bırakıldığı Redhack soruşturmasında, mahkemeye sevk edilen 5 kişi de serbest kaldı

26 Kasım 2013 02:26

Ankara Siber Suçlarla Mücadele Ekipleri’nin yürüttüğü operasyon kapsamında 'RedHack' ve 'Anonymous' ile bağlantılı olduğu öne sürülerek gözaltına alınan 14 kişinin tamamı serbest.
Gündüz saatlerinde tiyatro ve dizi oyuncusu Barış Atay'la birlikte 9 kişi serbest bırakılmış, 5 kişi ise tutuklanma istemiyle mahkemeye sevk edilmişti.
Terörle Mücadele Kanunu'nun 10. maddesiyle görevli cumhuriyet savcılarına ifade verdikten sonra tutuklanmaları istenen bu kişeler de serbest kaldı. Nöbetçi mahkemede hakim karşısına çıkan 5 zanlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin 22 Kasım'da Ankara, İstanbul, Bursa, İzmir, Mersin ve Diyarbakır'ın da aralarında olduğu 8 ilde eş zamanlı düzenledikleri operasyonlarda, başka kişi veya kurumlara ait bilgisayara yetkisiz erişim sağladığı, gizli ve kişisel bilgileri ifşa ettiği, bilgisayar sistemlerini çalışamaz hale getirdiği iddiasıyla 14 kişi gözaltına alınmıştı.
Bu kişilerin ayrıca Dışişleri Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve YÖK'ün internet sitelerine saldıran bilgisayar korsanları olduğu belirtilmişti.

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