Redhack operasyonunda gözaltına alınan Atay ve 8 kişi serbest

Redhack operasyonu kapsamında gözaltına alınan Dizi oyuncusu Barış Atay serbest bırakıldı. Gözaltına alınan 15 kişiden 9'u serbest bırakılırken 5 kişi tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Şüphelilerin terör savcılığındaki sorgularının ardından, Taylan K., Murat D., Salih B., Emrah A., Alaaddin K. tutuklama istemi ile mahkemeye sevkedilirken, aralarında dizi oyuncusu Barış A.’nın da bulunduğu 9 kişi ise serbest bırakıldı.

Atay'dan ilk açıklama

Atay serbest bırakıldıktan sonra yaptığı açıklamada, "Bu hukuksuzluğun hesabı sorulacaktır. Hiçbir şeye dayanmayan bir suçlamaydı. Bazı şeylerin sebebi belliydi. Ama hiç kimse geri adım atmayacak. Mahkemeye çıkarılan beş kişiyi de bekleyeceğiz öyle gideceğiz. İçerideki kişiler Barış Atay’dan daha değersiz değil. İktidar insanları canlarının istediği gibi gözaltına alıyorsa, bunlar şimdiye kadar Reyhanlı’da Roboski’de, Hopa’da, Armutlu’da, Gezi’de doğru dürüst haber yapılmadığı için oluyor" dedi.

Atay'a üç soru soruldu

Sorgu sırasında oyuncu Atay'a üç soru sorulduğu öğrenildi.

Savcılığın, “Manyak”ı tanıyor musun? 21 Kasım 2012’de ‘Nor FM RedHack temsilcisiyim’ diye bağlanan kişinin sesi sesine çok benziyor o sen misin? RedHack ile sosyal medyadaki sohbet odalarında sohbet ettiniz mi?” sorularına Barış A., “Ben tiyatro ve sinema oyuncusuyum. RedHack’le herhangi bir bağlantım yoktur. Herhangi bir parti üyesi değilim. RedHack üyeleri ile herhangi bir yazışmam yoktur. Benim kendi Barış A. ismim dışında herhangi bir rumuzum yoktur. Bilgisayar konusunda herhangi bir sertifikam yoktur. Sosyal medya kullanmıyorum. RedHack üyelerinden herhangi birini tanımam. RedHack sözlüğünü de yapmadım. Sadece Twitter’de benim sesimin benzediğini söylemişler. Manyak’ı tanımıyorum. Nor FM’e hiç bağlanmadım. RedHack’in amacının ne olduğunu bilmem. Hakkımdaki suçlamaları kabul etmem. Ben yeni evliyim. İşim gücüm var. Oyuncuyum. Bu nedenle serbest bırakılmamı isterim” yanıtını verdi.

'Yurt dışındaydım'

Redhack operasyonunda gözaltına alınan sanıklardan T.Y.’ye ise savcılık sorgusunda, “Manyak siz misiniz? Gezi eylemlerinde çağrı da bulundunuz mu?” soruları yöneltildi. Taylan K., sorulara, “Manyak ben değilim, tanımıyorum. Gezi eylemleri döneminde yurtdışındaydım. Gezi eylemleri nedeniyle zarar gördüm. Taksim’de kafe işletiyorum, niye çağrı yapayım” yanıtını verdi.

Savcı, bazı şüphelilere, “Gezi eylemlerine katıldınız mı? Eylemlerle ilgili sosyal medya üzerinden paylaşımlarda bulundunuz mu?” sorularını da yöneltti.